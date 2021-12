Enogastronomia



Come cucinare la carne: otto semplici modi per farlo a casa

martedì, 21 dicembre 2021, 12:31

Ci sono una moltitudine di opzioni quando si tratta di cucinare la carne a casa: la cottura alla griglia è indicata per quasi tutti i tipi di carne, mentre i polli interi e il pesce intero sono ottimi arrostiti. Quando friggi, assicurati di usare un termometro per controllare che la temperatura dell'olio rimanga costante. Non dimenticare che puoi arrostire facilmente la carne usando solamente il grill del forno.

Questi sono solo alcuni consigli che troverai all’interno di questo articolo. Scopriamo come cucinare la carne a casa e ottenere la qualità di un piatto da ristorante.

Come cucinare la carne: 8 consigli

Prima di farti prendere dal panico e regalare quel pollo crudo a un vicino (o peggio, provare a cuocerlo nel microonde, prendi in considerazione una di queste semplici tecniche di cottura della carne che possono essere tranquillamente fatte sui fornelli o in forno.

Cottura al forno

La cottura al forno può essere il modo più semplice per cucinare un pezzo di carne o pesce. Tutto ciò che devi fare è impostare il forno a una certa temperatura, di solito inferiore a 190 gradi, lasciarlo preriscaldare e quindi impostare la cottura ​​per un determinato periodo di tempo, che in genere è inferiore a un'ora.

La cottura al forno è la tecnica da utilizzare per i pasti in teglia e la cottura al forno può essere ideale anche per cucinare cotolette di pollo, costolette di maiale o pesce bianco. È indicata anche per la cottura di carni macinate, come tacchino o manzo, da cuocere come polpette, polpettoni o sformati e torte. Poiché la cottura al forno può disidratare le carni, assicurati di marinarle o di avere una salsa già pronta.

Arrostire

Le carni arrosto vengono cotte in forno, a diverse temperature. Se stai cucinando un arrosto grande, scegli una temperatura da bassa a moderata (120 - 190 gradi). Per i tagli più piccoli e teneri, è meglio una fiamma alta (sopra i 200 gradi).

Le carni arrosto, come un pollo intero, a fine cottura avranno una crosta lucida e croccante all'esterno e dovrebbero avere una consistenza generalmente morbida e tenera all'interno. I grandi tagli di manzo, come il reale e il cappello del prete, così come il pesce intero o i filetti grassi, come il salmone, sono più indicati per la cottura arrosto.

Soffriggere

Un’altra ottima tecnica da utilizzare per cucinare la carne è saltarla in padella usando dell’olio o dell’altro grasso. Dovrai assicurarti che l’elemento grasso sia ben caldo quando porrai la carne nella padella (la regola numero uno per questa tipologia di cottura), quindi preriscalda il burro, il grasso di pancetta avanzato o l'olio prima di porre pezzi di petto di pollo o gamberetti.

Il soffritto può anche essere il primo passo per rosolare carne macinata di manzo, tacchino o maiale e per preparare salse carnose come la bolognese.

Accompagna il tutto con delle deliziose cipolle caramellate ed il gioco è fatto.

Brasare

Questo potrebbe essere il modo migliore per cucinare un pezzo di carne durante una giornata fredda. La brasatura consiste nel rosolare un pezzo di carne e poi cuocerlo lentamente in un liquido, spesso una combinazione di brodo e vino, con altri condimenti.

La carne sarà tenera e se metti delle verdure nella salsa, o fai una pentola di pasta o riso a parte, sarà facile organizzare una cena senza troppe complicazioni. Prova a brasare costolette, stinchi di agnello o cosce di pollo.

Per massimizzare il tutto, abbinaci anche un buon vino. Magari scegli uno dei migliori vini del 2021.

Grigliare

Per grigliare la carne non hai necessariamente bisogno di una griglia all'aperto (anche se è utile e probabilmente la carne sarà più saporita). Una griglia sul piano cottura può aiutarti a ottenere quelle prelibatezze che tanto desideri da un barbecue estivo.

La praticità della grigliatura è che va bene davvero con qualsiasi cosa - hamburger, bistecche, pollo con o senza osso, pesci grassi - basta cercare il tempo suggerito per la grigliatura e girare spesso il pezzo sulla griglia.

Arrostire alla griglia

Quasi tutti i forni standard sono dotati di un grill, che potrebbe essere la parte meno utilizzata di tutta la cucina. Per arrostire carne o pesce, ti consigliamo di spostare la griglia del forno al livello più alto, più vicino al punto in cui viene prodotto il calore (in genere il fuoco) della griglia e ti consigliamo di condire e/o marinare le proteine. Passa un po' di salsa barbecue o senape sul salmone o strofina l'olio d'oliva sulle bistecche e vedrai che piatto gustoso ne uscirà.

Bollire

Se puoi cuocere un uovo facendo bollire l’acqua, puoi fare lo stesso anche con la carne. Certo, non è il metodo più saporito, ma è facile e può essere utilizzato per creare porzioni di pollo tenere e filanti da utilizzare in zuppe e stufati o in ciotole di cereali, panini, involtini e insalate.

Basta salare un po' d'acqua (o brodo), portare a bollore il liquido di cottura, abbassare la fiamma e immergervi la carne. Dopo 15 minuti avrete il pollo completamente cotto, che potrete scolare e sminuzzare con una forchetta per utilizzarlo in una moltitudine di ricette.

Friggere

A differenza del soffritto, la frittura richiede di inzuppare la carne nell'olio bollente. La frittura può diventare pericolosa (c’è un alto rischio di scottarsi), quindi cerca di avere un secondo paio di mani per aiutarti nelle tue prime prove di cottura di questo tipo.

Nonostante tecnicamente tutto possa essere fritto, il pollo impanato è, forse, la versione più iconica. Per friggere, ti consigliamo di avere un termometro per l'olio in modo da assicurarti che l'olio da cucina rimanga a una temperatura costante. Oltre a ciò è bene avere a portata di mano fogli di carta assorbente per riporre immediatamente il tuo cibo appena fritto.