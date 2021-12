Enogastronomia



Dalla pasticceria Pinelli auguri di buon Natale a tutti

martedì, 21 dicembre 2021, 07:56

La pasticceria Pinelli di via Pesciatina e di via Beccheria riesce a mantenere la sua personalità anche in questo periodo dove tutto sembra da reinventare. Infatti, anche per queste festività natalizie vuole rallegrare la sua clientela presentando tutti i prodotti tradizionali di sempre.

Ci sono i panettoni classici e al cioccolato, sia con la preparazione classica che a lievitazione naturale e il più sfizioso panettone al pistacchio. Torrone e panforte e torchietto natalizio. I dolci classici si vestono a festa e prendono la forma di stella cometa e di albero di Natale per rallegrare la tavola di tutti. Quest’anno è aumentata la richiesta di confezioni, i classici cesti natalizi più o meno ricchi, da consegnare a persone care per un saluto o un ringraziamento. Le novità comunque non mancano alla ditta Pinelli, sia in città che nella sede di Lunata sono arrivate le deliziose creme spalmabili, per ora di quattro diverse qualità: gianduia Rocher, pistacchio, zabaione e, la più sorprendente, al vin santo.

Alla pasticceria Pinelli il Natale rappresenta una tradizione intoccabile e tutto il personale augura ai propri clienti e non solo delle splendide festività.