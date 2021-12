Enogastronomia



Frastuka augura buon Natale a tutti i lucchesi con il cioccolato di Modica al pistacchio

giovedì, 23 dicembre 2021, 15:49

Panettoni made in Sicily alla crema di pistacchio di Bronte, cioccolato di Modica al pistacchio, arancini, focaccine, cannoli con ricotta siciliana preparati all'istante e altro ancora: tutto questo da Antonio e Alessandro in via Cenami all'interno della libreria Mondadori. Il bar caffetteria Frastuka augura ai suoi clienti e a tutti i lucchesi un buon Natale e per accoglierli con calore ha attrezzato l'ambiente cercando di mettere in mostra i migliori prodotti dolciari che, generalmente, si mettono in tavola nell'isola.

Non solo dolci anche se le tavolette di cioccolato di Modica al pistacchio sono una cosa fantastica e i panettoni sono andati quasi tutti finiti. Ne sono rimasti pochi per gli ultimi ritardatari. Vogliamo parlare degli arancini che costituiscono una rarità, qui a Lucca e anche altrove, cotti rigorosamente al forno per chi è più attento alla dieta? I cannoli e le torte che preparano Antonio e Alessandro sono pezzi di rara arte dolciaria, i cannoli in primis, con una ricotta che viene immessa nel cannolo soltanto al momento dell'acquisto.

In realtà i due fratelli sono riusciti nell'intento di allestire a Lucca un piccolo angolo siciliano dove sono soliti ritrovarsi, anche per un caffè alla crema di pistacchio o alla crema di mandorle, i molti meridionali che vivono a queste latitudini, ma anche chi vuole sentire sapori diversi.

Per queste feste vi attendono al bar Frastuka per un augurio, comunque, di buone festività.