Enogastronomia : guamo



Fratelli Micheloni Gourmet: per le feste, tutto il gusto del ristorante a casa tua

lunedì, 20 dicembre 2021, 16:33

di giulia del chiaro

Se durante tutto l’anno hanno “coccolato” i propri clienti offrendo un’ampia varietà di prodotti e salse e sughi come al ristorante, è sotto le feste che, sia con i piatti che con i prodotti regalo, i fratelli Micheloni offrono alta qualità e tutto il meglio del territorio. L’attività di via di Sottomonte, dopo il lockdown, ha subito un’interessante trasformazione tutta da scoprire: il ristorante è stato trasformato in una realtà di vendita al dettaglio e di produzione di piatti da asporto o a domicilio. Una nuova essenza che non rinuncia a qualità, freschezza e attenzione nella scelta di produttori locali.

Infatti, da ristorante specializzato nella lavorazione del pesce, Micheloni è diventato un vero e proprio negozio dove è possibile acquistare pasta fresca fatta in casa e un ampio menu di piatti cucinati direttamente in sede e venduti sottovuoto o surgelati. Tra le prelibatezze offerte si trova una ricca gamma di prodotti di mare come le salse per la pasta, le cozze ripiene, gli scampi e le lasagne di mare. Non mancano, però, anche piatti di carne con particolare riguardo per la cacciagione. Prodotti che, anche durante le festività, possono essere acquistati per arricchire il proprio menu casalingo. “Per i giorni di festa – spiega David Micheloni – offriamo i piatti e i sughi, abbattuti o surgelati, presenti tutto l’anno e, su ordinazione, è possibile richiederne altri come i tordelli, il cacciucco o le salse, oppure prenotare un intero menu da ritirare o da farsi portare a casa.

Oltre ai primi, i secondi e i contorni, nel periodo natalizio è attiva anche la produzione di dolci tipici di questo periodo come il pandoro, il panettone in vari gusti e il panpepato, un dolce simile al panforte, ma più speziato. I dolci, incartati con grande ricercatezza, possono essere acquistati singolarmente o inseriti all’interno di un cesto regalo. “Da noi – spiega – è possibile acquistare cesti già pronti, oppure comporre il proprio cesto con un vasto assortimento di liquori, grappe e bollicine, biscotteria di nostra produzione – come i cantucci e il torrone – e altri provenienti dal territorio: abbiamo gli affettati di Vinchiana, i formaggi di San Ginese, il caprino di Barga, il miele di Nave, il cioccolato di Monsummano e molti altri ancora.

L’attenzione verso il cliente ha spinto i due fratelli a pensare anche a una linea di prodotti dolciari da prevedere tutto l’anno: è possibile acquistare dolci tradizionali, come il buccellato e le torte con i becchi e altri sempre fatti in casa, ma surgelati come il tiramisù, il profitterol, lo zuccotto e la torta sacher.

Una vera e propria “fabbrica” del gusto, quindi, nata dalla passione e dalla professionalità trentennale dei due fratelli che, pur cambiando il volto della loro impresa, non hanno rinunciato a rimanere sinonimo di cura e stile: tra le altre attività, Micheloni offre anche il servizio, sempre più diffuso, dello chef a domicilio.

Il negozio è aperto dal martedì al sabato dalle 9 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica solo la mattina. Per le feste resterà aperto anche la vigilia e la mattina di Natale e per l’ultimo dell’anno fino all’ora di cena.

Per prenotare, chiedere preventivi o informazioni il numero da chiamare è 0583.947036. Maggiori dettagli sull’attività, infine, sono disponibili sul sito https://fllimichelonigourmet.it/ o sui canali social: Facebook (Eno Ristorante Micheloni) e Instagram (ristorante_micheloni).

Foto Ciprian Gheorghita