I ristoranti contro la fame: partecipa alla Serata del dono all'Antica Locanda dell'Angelo

giovedì, 9 dicembre 2021, 18:04

di francesca sargenti

L’Antica Locanda dell’Angelo è uno degli oltre 150 ristoratori in Italia che ha aderito alla settima edizione di “Ristoranti contro la Fame”, un’iniziativa solidale, promossa da Azione contro la Fame, che conferma l’impegno dei ristoratori italiani e del mondo, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, a sostegno del progetto per regalare la gioia del cibo a tanti bambini nel mondo e in Italia.

Nell’ambito della campagna “Mai più fame” si terrà domani, venerdì 10 dicembre, la Serata del Dono organizzata dall’Antica Locanda dell’Angelo, promossa per "aggiungere un posto a tavola" e condividere così la gioia del cibo con un bambino malnutrito. Parte del ricavato della serata sarà devoluto in favore di "Azione contro la fame".

I fondi raccolti aiuteranno a dare cibo ed alimenti terapeutici a tanti bambini malnutriti e a supportare le loro famiglie per agire sulle cause della fame. Inoltre, novità di quest'anno, la campagna sosterrà con cibo e supporto nella ricerca del lavoro anche famiglie in povertà in Italia. La crisi socio-economica legata al COVID, infatti, sta portando 130 milioni di persone nella morsa della fame, sia in Italia che nel sud del mondo.

Il menu proposto da Vito Cipolla nel suo locale di Via Pescheria a Lucca, è a base di pesce e prodotti di stagione, si va dal Polpo in insalata di finocchi e arance, per proseguire con due primi, un risotto con calamaretti, zucca e cavolo nero e le ruote con cozze, crema di pecorino e limone, per proseguire con il branzino ai carciofi e concludere con uno strudel di mele con crema inglese, il tutto accompagnato da ottimo vino. Il prezzo del menu è di € 50,00, di cui € 5,00 sono devolute a favore dell’Azione contro la fame.

Per prenotazioni: e informazioni: Antica Locanda dell’Angelo - anticalocandadellangelo.com - Tel: +39 0583 467711 mail@anticalocandadellangelo.com