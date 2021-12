Enogastronomia



Il futuro nel piatto, cinque ristoranti in cerca di un futuro più sostenibile

venerdì, 3 dicembre 2021, 13:57

Si conclude questa sera la serie itinerante di serate enogastronomiche a tema dal titolo “Il futuro nel piatto”. L’evento, inserito nel calendario eventi del Il desco 2021, è nato dalla collaborazione fra i ristoranti Mecenate, Osteria dal Manzo, Locanda di Sesto, Buca di S. Antonio e Gli Orti di via Elisa dove proprio questa sera si svolgerà l’ultimo appuntamento della serie. I ristoratori hanno proposto, durante le proprie serate, menù a tema costruiti in collaborazione con i produttori del mercato Bio di piazza San Francesco, menù quindi che hanno avuto come filo conduttore i prodotti del territorio e soprattutto la stagionalità degli stessi.

Lo scopo di queste serate, spiegano i ristoratori, è stato quello di mettere l’attenzione dei nostri clienti sul tema del cambiamento climatico e su quanto questo fenomeno influisca sulle produzioni agroalimentari e quindi di conseguenza, anche sulle nostre tavole.

Le serate sono state occasione di incontri e di degustazioni che hanno accompagnato i commensali verso la scoperta dei piatti, dei prodotti e dei produttori del nostro territorio, ma sono anche state occasione di riflessione e conoscenza grazie agli interventi della Dott.ssa Arianna Chines, biologa ambientale e del Prof. Roberto Canovai etmologo dell’università di Pisa.

La clientela, concludono i ristoratori, ha reagito con un interesse ed una partecipazione che è andata oltre le nostre aspettative e questo non solo ci ha fatto piacere perché è stato premiato il nostro lavoro, ma è sintomo che il tema del cambiamento climatico e della valorizzazione del prodotto naturale e del territorio è un tema sentito, di cui non solo si parla in televisione, ma fa oramai parte del nostro modo di pensare e di agire.

Un grazie alla Camera di Commercio di Lucca che ha inserito questo evento nel calendario eventi del Il Desco 2021, una collaborazione fra produttori e ristoratori, ma soprattutto fra colleghi, amici, che sanno di non essere concorrenti, ma anelli diversi di una stessa catena ed agendo in maniera sinergica possono ambire a giocare un ruolo da protagonisti nell’ambito enogastronomico, ma anche in quello della salvaguardia del nostro ambiente.