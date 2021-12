Enogastronomia



Il Natale in via Cenami fa scalo all'Oste di Lucca: due negozi di cesti e prelibatezze del territorio

sabato, 18 dicembre 2021, 16:22

di ciprian gheorghita

Se non avete ancora acquistato il vostro regalo natalizio per recarvi in visita da amici o conoscenti, bene, fate un salto all'Oste di Lucca in via Cenami. Sì, sappiamo bene che si tratta di un ristorante, ma a fianco e di fronte Antonio Di Cecio ha allestito due negozi che solo a vederli ti viene voglia di entrare e passarci almeno una decina di minuti ciascuno. Attraverso le vetrine, addobbate e illuminate, puoi scorgere di tutto, dalle prelibatezze del territorio ai cesti natalizi appositamente creati e preparati dalla famiglia Del Magro. L'Oste di Lucca sta diventando, ormai, un brand apprezzato sotto il profilo enogastronomico. Il ristorante, dove si gusta la bistecca cotta sulla pietra ollare, ha voluto allargare gli orizzonti e sono stati, così, addobbati questi due locali dove si possono acquistare panettoni, formaggi, vini, salumi, liquori, prelibatezze già pronte e dolciumi per chi vuole qualcosa di speciale.

All'ingresso c'è anche un meraviglioso pelouche, un orso enorme che servirà a raccogliere dei fondi da dare in beneficenza.

"Ci tenevo a rendere, nel mio piccolo, ancora più vivo e luminoso il Natale del centro storico - spiega Antonio Di Cecio - Le luci rendono l'atmosfera più calda e allegra e di questi tempi non guasta. Stiamo vendendo molto bene i cesti natalizi che abbiamo preparato noi stessi cercando di mettere insieme prodotti che hanno in comune qualità e vicinanza del territorio. Il complimento più bello che abbiamo ricevuto è quello di una signora che, visitando i due negozi, ha detto che aveva trascorso la mezz'ora più interessante degli ultimi giorni. In realtà quello che vogliamo è contribuire all'aumento di visitatori e di interesse per il centro storico di questa straordinaria città. Con la nostra illuminazione e i tavoli del ristorante all'aperto, davvero apprezzati e richiesti, stiamo dimostrando che anche durante le festività questa città rappresenta una robusta attrattiva".

Per chiunque volesse acquistare un cesto o anche una delle tante piccole, medie o grandi confezioni regalo, può rivolgersi al numero 0583 952697 oppure al 345 5201116

Foto Ciprian Gheorghita