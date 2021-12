Enogastronomia



Inaugurato 'Il Desco' con i sapori del territorio

sabato, 11 dicembre 2021, 16:12

di francesca sargenti

Aperti i battenti del Real Collegio per la 16^ edizione de Il Desco, la manifestazione organizzata dalla Camera di Commercio di Lucca per promuovere i prodotti e i sapori di qualità del nostro territorio e non solo.

Questa mattina Giorgio Bartoli, commissario straordinario dell’ente camerale, assieme alle autorità cittadine, tra cui Alessandro Tambellini, sindaco del comune di Lucca, Luca Mensesini, presidente della provincia di Lucca, il prefetto Francesco Esposito e il questore Alessandra Faranda Cordella, ha tagliato il nastro aprendo questa maratona di due giorni dedicata ai sapori e che torna, dopo un anno di stop

Tanti i visitatori che sin dall’apertura hanno iniziato il loro tour tra gli stand dei produttori non solo locali, ma anche provenienti da altre province toscane e da altre regioni.

“Un edizione, che rispetto agli altri anni è in una forma ridotta, svolgendosi solo nei chiostri del piano terra del Real Collegio – ha dichiarato Giuorgio Bartoli – ma la decisione di organizzarla presa mesi addietro non è stata facile, ma sono contento oggi di essere qui nonnostante alcune restrizioni ad inaugurarla. Un’edizione all’insegna della sicurezza, con la presenza di tanti espositori, con l’augurio che si possa tornare alla normalità l’anno prossimo”

“Essere qui a questa manifestazione, mi riporta alle origini. Ma purtroppo rischiamo di non poter mantenere le produzioni locali, e in particolare quelle agricole, perché tra i vari fattori osserviamo in questo periodo che l’incremento dei prezzi di produzione non è compensato dall’incremento dei rezzi ai consumi, e se non c’è una giusta retribizione del lavoro agricolo, le aziende non possono andare avanti. Il lavoro della terra e il mantenimento del lavoro garantiscono manutenzione del territorio e del paesaggio e pertanto bisogna poertare grande rispetto ai produttori e ai lavoratori del mondo agricolo protagoniste a Il Desco”.

“Ci ritroviamo qui stamani – ha commentato Luca Menesini, presidente della provincia di Lucca – dopo due anni di sosta, a dimostrazione non solo dell’importanza della manifestazione, ma anche che le cose stanno andando meglio e le misure prese per il contenimento della pandemia stanno funzionando, e che possiamo tornare a fare eventi ed iniziative. L’importanza di questa manifestazione che promuove le eccellenze del nostro territorio, che sono anche molto eterogeniche, dimostra quanto sia importante il rilancio delle nostre attività agricole e rurali”

Alla manifestazione aperta con orario continuato dalle 10 alle 20 oggi e domani, si può accedere con il green pass base. La manifestazione si svolge limitatamente agli spazi dei due chiostri situati al pian terreno, dove sono collocati gli stand dei 34 espositori partecipanti e 3 associazioni.

Per accedere è possibile pre-registrarsi alla manifestazione direttamente dal sito ildesco.eu, funzione che permetterà di snellire le procedure di controllo legate ai protocolli di sicurezza e rendere più rapidi e fluidi gli accessi.

La manifestazione, ricordiamo, si svolge nel totale rispetto dei criteri dettati dal protocollo di gestione dell’evento, pensato per far fronte alle diverse esigenze, sia operative che normative, necessarie per elevare al massimo il livello di sicurezza all’interno del Real Collegio: il numero massimo di persone che possono stare nei locali è 600.

Fra le misure adottate, un sistema per il monitoraggio dinamico delle presenze che consentirà di controllare, in ogni momento, che non venga superato il numero massimo di persone che possono essere presenti in contemporanea negli spazi adibiti alla manifestazione. Inoltre, le superfici dei tavoli saranno sanificate per garantire maggiormente la sicurezza dei visitatori.

Sul sito e sulle pagine social, è possibile consultare l’elenco degli espositori con l’indicazione della provenienza e dei prodotti, il programma completo degli eventi collaterali e le modalità di partecipazione/preregistrazione.