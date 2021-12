Enogastronomia



Inizia col tutto esaurito “Fuori dal Desco 2021"

domenica, 12 dicembre 2021, 20:40

Grande successo di pubblico a Gli Orti di via Elisa per la serata enogastronomica legata al “Desco 2021” dal titolo: Le api, il miele, la tavola. Organizzata in collaborazione con le “Fornelle di Lucca” e con la partecipazione dell’Associazione Toscana Miele è stato presentato ai commensali un menù realizzato a più mani con il miele a fare da filo conduttore.

Particolarmente apprezzati i ravioli al “millefiori” e pecorino toscano serviti in brodo di polline Bio dell’azienda Apicoltura Margherita” tra i produttori presenti al mercato Bio di piazza San Francesco cosi come il filetto di maiale in crosta di miele, pistacchi e pancetta.

“L’intervento dell’associazione Toscana miele ha dato un’occasione in più per riflettere sul tema del salvataggio delle api per il ruolo che le stesse svolgono nel nostro ecosistema” spiega Samuele Cosentino, titolare de Gli Orti.

Molte domande, tanta curiosità da parte dei commensali e questo è un buon segnale per l’attenzione che le persone stanno iniziando a dare ai temi dell’ambiente.

Le stesse “Fornelle”, prima di questo appuntamento, sono state protagoniste con il “Soroptimist Club” di Lucca in un progetto di sensibilizzazione contro l’estinzione delle api, questa serata è stata quindi il proseguo di un percorso tutto nella direzione della tutela dell’ambiente e della biodiversità.