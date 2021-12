Enogastronomia



Pane, amore e... marmellata

lunedì, 20 dicembre 2021, 20:15

Sono, da pochi mesi, marito e moglie, ma il loro locale, Pane e Marmellata inaugurato nel febbraio 2017 in Via Cesare Viviani 1099 a Monte S. Quirico, adiacente alla Via di Camaiore lungo il torrente Freddana, è, ormai e a tutti gli effetti divenuto un punto di riferimento per tutti coloro che amano il buongusto e non soltanto in senso enogastronomico. Una pasticceria-caffè elegante, arredata con ricercatezza e fantasia, mai scontata e fuori luogo. Un posto dove la colazione diventa un appuntamento irrinunciabile e il pranzo e la cena qualcosa a cui sottrarsi, dopo averli provati, è molto difficile. Cibi di ottima qualità cucinati con arte e semplicità che trasmettono, soprattutto, una cosa: la voglia di non lasciarsi sfuggire nemmeno una piccola porzione del piatto appena svuotato.

Francesca Raimondi da Viareggio e suo marito Edoardo Pieretti hanno allestito un vero e proprio appuntamento con lo star bene sin dalle prime ore del giorno. Una pasticceria assortita e di grande impatto visivo pur nella sua semplicità, un reparto salato dove panini, focaccine e sandwiches sembrano usciti da una lezione artistica. La cucina a tutta vista contribuisce a rendere il luogo ancora più intimo, vicino ed accogliente. Niente male la veranda attrezzata anche, in inverno, per i più freddolosi o per chi non è provvisto delle necessarie prescrizioni anti-Covid.

La gentilezza e la professionalità di chi lavora a Pane e Marmellata rendono una sosta da queste parti una sorta di stacco dallo stress della vita quotidiana dove si può scambiare due chiacchiere o anche due sguardi senza fretta e con letizia. Complimenti alla giovane coppia per quello che fa, ma anche per aver saputo scegliere uno staff che non fa una piega. In questo inverno ottimi i cesti natalizi con panettoni artigianali da 500 grammi e da un chilo. Buonissimi anche i biscotti e i ricciarelli.

Al. Gra.

Per le festività, questi gli orari:

24 dicembre: 7-21

25 dicembre: 7.30-12

26 dicembre: 7.30-21

27 dicembre: chiuso

28, 29 e 30 dicembre: 7-21

31 dicembre: 7-18

1 gennaio: 7.30-21

Foto Ciprian Gheorghita