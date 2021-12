Enogastronomia



Pane e Marmellata, dalla colazione all’aperitivo come a casa tua

martedì, 14 dicembre 2021, 01:12

di giulia del chiaro

Attualità, gusto, tradizione, eleganza, scelta attenta delle materie prime e genuinità. Sono questi gli ingredienti segreti di Pane e Marmellata (via Cesare Viviani 1099, Monte San Quirico) la pasticceria che, dal 2017, ogni giorno accoglie nuove sfide con un solo ed unico grande scopo: far sentire i propri clienti come a casa.

Titolare dell’attività, aperta ormai quasi cinque anni fa, è la famiglia Pieretti che nel tempo ha allargato i propri orizzonti aprendo anche un’azienda agricola, alla Cappella Alta, divenuta una fonte preziosa da cui attingere materie prime per la pasticceria. “Quando abbiamo aperto – spiegano i titolari – l’obiettivo era quello di creare uno spazio che ricordasse il calore domestico e che offrisse tutto il meglio del territorio: dalla colazione, al pranzo, fino al brunch e all’aperitivo, la maggior parte dei prodotti utilizzati arrivano direttamente dall’azienda agricola di famiglia facendo particolare attenzione alla scelta di prodotti di stagione”. Uno scopo che si ritrova in tutto a partire dalle colazioni: “quando abbiamo aperto – proseguono – ci siamo caratterizzati per il fatto di offrire delle colazioni molto particolari. Da noi, infatti, è possibile trovare, oltre ai classici prodotti di pasticceria, anche la semplicità di tutto quanto normalmente si mangia a casa per colazione. Si trovano, per esempio, pane e marmellata, yogurt, macedonie ed estratti”.

Fin da subito, poi, l’amore per le materie prime del territorio e la genuinità dei prodotti ha spinto l’attività ad espandere i propri campi d’azione introducendo il brunch, previsto solo la domenica e nei giorni festivi, e il pranzo. Quest’ultimo prevede un menu alla carta tutti i giorni ed è realizzato esclusivamente con i prodotti forniti dalla fattoria con riguardo per la tradizione, la stagionalità e ogni esigenza alimentare: sono previsti, per esempio, menu vegetariani e vegani che prevedono, tra le altre cose, medaglioni home made fatti con le verdure dell’azienda. Per concludere in modo piacevole la giornata, poi, tutti i giorni, dalle 18 alle 21, è il momento dell’aperitivo: una piccola pausa conviviale sfiziosa servita al tavolo.

Il gusto della pasticceria non si esaurisce con le delizie salate e dolci, ma guarda anche all’oggettistica: “in negozio – proseguono – vendiamo anche oggetti per la casa che variano a seconda del periodo e delle tendenze. Adesso, per esempio, abbiamo pupazzi per bambini e delle tazze natalizie che possono essere riempite con i nostri prodotti artigianali”. Proprio per i regali natalizi Pane e Marmellata offre ampie possibilità: ci sono i box regalo da riempire con i prodotti dell’azienda e non solo, confezioni di biscotti di vario genere, anche senza glutine, befanini e marmellate confezionate con grande cura.

Pane e Marmellata, che ogni giorno attrae numerosi clienti abituali e di passaggio, in pochi anni ha saputo farsi conoscere come sinonimo di gusto, tradizione e innovazione grazie all’impegno e alla passione dei giovanissimi titolari: Edoardo e Francesca Pieretti e la moglie di Edoardo, Francesca, che, insieme con la madre Claudia Coltelli, punto di riferimento fondamentale per la pasticceria, non si sono mai arresi di fronte alle difficoltà dettate dalla pandemia e hanno messo in secondo piano i propri studi per dedicarsi anima e corpo all’attività rilanciandola ideando sempre qualcosa di nuovo.

La pasticceria è aperta dal martedì al sabato dalle 7 alle 21 e la domenica dalle 7.30 alle 21. Per essere sempre aggiornati sulle novità di Pane e Marmellata è possibile seguirla su Facebook (panemarmellatalucca) e Instagram (panemarmellatalucca). Anche l’azienda agricola è su Instagram come lafattoria_di_panemarmellata. Per informazioni e ordinazioni è possibile chiamare il numero 0583.1520588.