Enogastronomia



Panettone siciliano al pistacchio di Bronte o al cioccolato di Modica: la Sicilia accende il Natale da Fastuka

venerdì, 3 dicembre 2021, 16:08

Panettoni made in Sicilia? Già, e che panettoni, vere e proprie opere d'arte. Provare per credere. Noi siamo andati stamani, come facciamo spesso, a mangiarci i soliti meravigliosi gustosissimi, caldi e digeribili arancini siciliani. Ovviamente da Frastuka, il caffè-pasticceria all'interno della libreria Mondadori in via Cenami gestito dai fratelli Antonio e Alessandro.

Una volta varcata la soglia di ingresso, però, siamo stati colpiti, letteralmente, dalle forme di alcuni dolci presenti ed esposti sia sul bandone sia sugli scaffali. Avvicinatici, abbiamo scoperto, con nostra sorpresa, che si trattava di panettoni fatti proprio a Bronte e a Modica, i primi con i pistacchi famosi in tutto il mondo, i secondi con il cioccolato fondente di quelle latitudini.

Panettoni fatti a mano, non industriali, quelli al pistacchio sono coperti da una glassa ricca di pistacchi e, insieme, si trova anche una confezione in vasetto di 200 grammi di crema di pistacchio da spalmare sulla fetta di dolce.

Questo tipo di panettone ha il costo di 40 euro vasetto di crema compreso, mentre quello con cioccolato di Modica, ad esempio, sempre artigianale e made in Sicilia, costa 30 euro. Sono delle vere e proprie opere d'arte dolciarie, assolutamente inedite per Lucca, sicuramente uno stimolo a tentare nuovi sapori e altrettante prelibatezze gastronomiche. Ci sono, poi, altri due panettoni strepitosi, uno al cioccolato di Modica e arancia e uno al cioccolato di modica con la pera.

Noi non abbiamo avuto dubbi e ne abbiamo acquistato uno al pistacchio con la crema da spalmare. Bella anche la confezione, un gran figurone su tutte le tavole.

Se c'è qualcuno, siciliano o no, che ha voglia di trascorrere le prossime festività assaggiando un inedito siciliano, beh, Frastuka è il luogo ad hoc.

A. G.

Prodotti tipici al pistacchio di Bronte.

Presso libreria Mondadori Lucca.

Prenotazioni a: 333 422 8182