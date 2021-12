Enogastronomia



Pizza da Dhea? Al tavolo o da asporto ne vale la pena

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:08

di ciprian gheorghita

La pizza è la pizza così come una focaccia cotta e guarnita come si deve è un appuntamento irrinunciabile. Anche a Lucca ci sono decine di pizzerie dove propongono questo piatto tipico e semplice della cucina nostrana. Cotte al forno a legna o cotte con il forno elettrico, sono indubbiamente quasi sempre buone e deliziano una serata tra amici o anche in famiglia. Noi, ad essere sinceri, preferiamo la pizza cotta nel forno a legna, ma non disdegniamo, assolutamente, le altre a patto che l'impasto sia particolarmente curato e gli ingredienti abbondanti e di qualità.

Era una vita o quasi che Sabina Alberti ci invitava ad assaggiare le sue pizze, cotte nel grande forno giù da basso nel suo locale di via Luporini a S. Anna, una bella sala capace di accogliere eventi e cene o pranzi senza problemi di spazio e nel rispetto delle misure anti-Covid, così, alla fine, abbiamo optato per un asporto in grado di soddisfare le nostre esigenze. Cip, il nostro fotografo d'eccellenza, ha fatto il resto, immortalando il lavoro del maestro pizzaiolo che, onestamente, ha fatto un buon lavoro.

Focacce e pizze per tastare-testare il tutto, di grande varietà così anche da poter vedere gli ingredienti, la loro freschezza e quantità sulla forma bianca resa rosso dal pomodoro. Dhea è un locale che rispecchia in tutto e per tutto la sua titolare, appunto Sabina Alberti, un vulcano che lavora da mane a sera, che si danna l'anima per i suoi clienti non sempre assistita come dovrebbe essere dal suo staff. Diciamo che ce ne vorrebbero altre dieci come lei.

Colazioni, pranzi, aperitivi, cene: alla Dhea non manca niente e indubbiamente gli affari vanno piuttosto bene a giudicare, almeno, dalle presenze quotidiane. Ultimo acquisto tra i collaboratori, un Matteo che dimostra ogni giorno di essere un lavoratore che non si spaventa davanti a niente.

Tornando alle pizze, niente da dire: non hanno niente da invidiare ad altre che abbiamo mangiato andandole a prendere o sedendoci in ristoranti e pizzerie di questa nostra valle di lacrime. La pizza è digeribile così come la focaccia e la notte non si avvertono problemi di sorta. Certo, se, poi, prendiamo una Napoli con più acciughe che mozzarella e pomodoro come abbiamo fatto noi, allora può anche capitare di doversi alzare per bere un bicchiere d'acqua, ma tutto sta nella norma.

La focaccia con stracchino e prosciutto crudo è ottima anche dopo venti minuti che è uscita dal forno. Segno che la cottura è stata fatta nel migliore dei modi. L'abbiamo voluta tastare anche il mattino seguente e dobbiamo dire che non era gomma, ma, anzi, ancora commestibile senza problemi.

Guardate, del resto, le immagini: si vede che c'è la voglia di fare bene e questa è la cosa più importante. Il prezzo è assolutamente abbordabile come, del resto, tutte le altre cose qui da Dhea, confezionamento ottimo e che conserva il calore. In più, se si vogliono tre pizze, basta acquistarne due che la terza è omaggio.

Dhea Emotional Food | Ristorante, Cocktail Bar, Pasticceria, Pizzeria

Consumazione sul posto · Da asporto · Non effettua consegne a domicilio

Indirizzo: Via Gaetano Luporini, 144, 55100 Lucca

Orari: Aperto ⋅ Chiude alle ore: 01

Salute e sicurezza: Mascherina obbligatoria · Il personale indossa mascherine · Il personale è tenuto a disinfettare le superfici tra una visita e l'altra ·

Telefono: 389 294 8844