Enogastronomia



Serata del dono, successo all'Antica Locanda dell'Angelo

domenica, 12 dicembre 2021, 20:08

di francesca sargenti

In tanti hanno condiviso l’iniziativa dell’Antica Locanda dell’Angelo partecipando alla Serata del dono, l’iniziativa solidale nell’ambito del progetto “Ristoranti contro la Fame”, promossa da Azione contro la Fame, a sostegno del progetto per regalare la gioia del cibo a tanti bambini nel mondo e in Italia.

Una serata speciale, che ha visto aderire in molti, che hanno colto nella Serata del l’occasione per la classica cena degli auguri natalizi con gli amici, contribuendo così ad aiutare a dare cibo ed alimenti terapeutici a tanti bambini malnutriti e a supportare le loro famiglie per agire sulle cause della fame nel mondo, ma anche a di famiglie in povertà in Italia.

“Erano anni che avevo in mente di fare una raccolta fondi attraverso il mio ristorante. – ha spiegato Vito Cipolla, titolare del Ristorante La Locanda dell’Angelo - Questo mi sembra l'anno giusto per aderire al bellissimo progetto di Ristoranti contro la fame”.

Il menu a base di pesce e prodotti di stagione proposto da Vito Cipolla si è dimostrato come sempre impeccabile: crema di piselli con panna acida e gambero, polpo in insalata di finocchi e arance, per proseguire con risotto con calamaretti, zucca e cavolo nero e le ruote con cozze, crema di pecorino e limone. Per secondo è stato presentato un branzino ai carciofi magnificamente impiattato, ma anche molto buono. Per concludere un dolce che nelle serate di inverno è una delizia, stiamo parlando dello strudel di mele con crema inglese.

Ad accompagnare ogni piatto ottimi vini, magnificamente illustrati dai sommelier, che ne hanno descritto le caratteristiche e la provenienza.