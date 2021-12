Enogastronomia



sPeck...iamoci nel gusto di un Natale 'delicious'

domenica, 5 dicembre 2021, 11:35

di aldo grandi

Ci teneva particolarmente, Leone Marzotto, anima e cuore di Peck, la gastronomia più famosa d'Italia che aveva aperto, unica filiale italiana, a Forte dei Marmi questa estate, ad esserci anche per Natale. E così ha fatto. Ogni promessa, del resto, è un debito si era soliti dire una volta e a Milano così come per Marzotto, i debiti si è soliti onorarli. Così, a partire da ieri mattina, il negozio di piazza Guglielmo Marconi ha aperto i battenti con un nuovissimo allestimento delle vetrine e degli interni improntato alla imminenza delle festività natalizie.

"Ci tenevo assolutamente a che il negozio fosse aperto anche per queste feste - ha spiegato Leone Marzotto presente e puntuale al momento di alzare la saracinesca - Per noi Forte dei Marmi rappresenta una occasione importante sulla quale abbiamo deciso di puntare sin da subito. I risultati, almeno in questa prima estate, ci hanno dato ragione, ma vogliamo crescere e diventare una sorta di punto fermo per gli appassionati del buon gusto e della enogastronomia italiana e non soltanto. Da Milano abbiamo portato i nostri panettoni Peck, preparati su una ricetta esclusiva del nostro pasticcere per eccellenza Galileo Reposo. Ce ne sono di sei tipi a seconda degli ingredienti, ma tutti sono ispirati alla tradizione e alla eccellenza della qualità. Poi abbiamo anche voluto allestire un reparto ad hoc per vini, champagne, vini da dessert e liquori. In più, proprio per venire incontro alle esigenze di coloro che si troveranno ad essere da queste parti in occasione del Natale e poi anche per i cenoni di fine anno, siamo a disposizione di chi vorrà prenotare un pranzo o la cena secondo i suoi desiderata e le nostre specialità. Basta telefonare e prenotare: possiamo anche portare direttamente a casa".

Nelle magnifiche vetrine arredate con abilità e buon gusto, c'è di che, veramente, sPeck... iarsi per la magnifica sequenza di prodotti di altissimo pregio enogastronomico. A cominciare da uno splendido... esemplare di prosciutto Patanegra Jocelito, roba da strabuzzarsi gli occhi ed esaltare il palato. Appena varcata la soglia di questo paradiso dei sensi - gusto, olfatto e vista - c'è da perdere la testa. Senza dimenticare il tatto perché, realmente, anche tenere tra le mani una semplice confezione Peck è davvero un godimento vista la cura, l'eleganza, lo spessore delle materie utilizzate anche in un packaging dai colori sgargianti, vivaci, perfettamente allineati con l'atmosfera natalizia.

Dietro al bancone anzi, proprio ai piedi e protetti da vetrate pulite tanto da sembrare inesistenti, i soliti piatti classici di Peck e questa volta, perdonateci, ma non resistiamo alla tentazione: invero mai ci riusciamo. Crepi l'avarizia e, senza paraurti né protezioni, ci gettiamo nella mischia con il senso della vista che prevale su tutto: ordiniamo non in base alla fame, ma in base all'effetto visivo e immaginario che le cose che vediamo hanno su di noi. Un effetto disarmante e anche devastante che non lascia il tempo di riflettere. Partiamo con le aragostelle in salsa cocktail - l'ultima volta, a casa Marzotto, ne abbiamo divorate una entità indefinita - per poi passare alle uova di quaglia in salsa e alla mitica insalata russa. Già, ma accanto c'è anche l'insalata di sedano rapa e vai anche con questo tubero mai assaggiato. Porzioni, è beninteso specificare, non proprio lillipuziane, ma nemmeno pantagrueliche. Potevamo, poi, dimenticare il patè Peck fatto con una infinità di ingredienti straordinari immersi in una materia prima fatta di carne di bovino, carne di vitello e carne di suino. Tranquilli, che le oche qui non c'entrano. Leone Marzotto ci viene in soccorso e propone l'osso buco, ma dopo una breve telefonata rinunciamo: ci vorrebbe il risotto alla milanese, ma non c'è. Ci diamo una calmata, ma pochi metri più in là c'è lo scaffale riservato ai formaggi ed è un altro colpo, l'ennesimo e ancora più violento, alle nostre dilaniate papille-pupille gustative. Ci rifiutiamo di scegliere, invitando Marzotto a fare per noi pur senza esagerare: capra, pecora e mucca o vacca che dir si voglia. Roba franzosa come avrebbe detto il grande Flavio Bucci-don Bastiano nel Marchese de Grillo, roba made in France e da leccarsi i baffi.

Ci spostiamo e ci imbattiamo nelle pareti meravigliosamente addobbate con centinaia di bottiglie di vino di altissimo pregio e, purtroppo, anche di altissimo costo, almeno per noi, non tutte, ma quasi. Ci viene in soccorso il sommelier del negozio che, per i formaggi, consiglia un vino Porto vecchio dieci anni, una bottiglia di Graham's. Accettiamo il consiglio. Alla fine ci fermiamo e sostiamo in pensierosa ammirazione. Mamma mia se abitassimo qui vicino cosa faremmo ogni giorno.

Cip, al secolo Ciprian il nostro fotografo, ci strappa e ci riporta alla realtà, giusto in tempo per impedirci l'acquisto di una favolosa bottiglia di champagne. Riprendiamo il controllo e ci avviamo alla cassa. Non vediamo l'ora di mettere questo ben di dio nelle nostre fauci.

A proposito: da Peck si può entrare regolarmente anche senza essere vaccinati o con Green Pass. Non si può consumare sul posto, ma solo asporto. A noi basta e avanza: in fondo, poter girovagare tra queste meraviglia ci riscalda il cuore e ci allieta l'anima.

Foto Ciprian Gheorghita