Enogastronomia



Una bottiglia di Chianti Antinori del 1961 per festeggiare i sessant'anni di un gruppo di amici

sabato, 11 dicembre 2021, 15:52

di aldo grandi

E' la prima volta e, probabilmente, sarà anche l'ultima, che ci siamo gettati in una scommessa simile. Come accade ogni anno, ormai, da più di vent'anni, siamo soliti ritrovarci con alcuni dei nostri ex compagni di scuola, Itc Maffeo Pantaleoni di via Maria Luisa di Savoia, quartiere Flaminio, a Roma. Tre volte all'anno - primavera e autunno scendiamo noi, una volta, a dicembre, salgono loro - ci ritroviamo all'insegna di un legame che dura da quasi cinquant'anni e che, tra una parentesi e l'altra, ci conduce in questo nostro cammino quotidiano. Tutti o quasi classe 1961, quindi, in questo anno di (dis)grazia 2021 scatta il compimento del sessantesimo anno di età.

Non sapendo come celebrarlo, in una delle consuete cazzeggiate telefoniche, è venuta al sottoscritto l'idea di cercare una bottiglia di vino buono targata 1961 da poter stappare nel corso della cena che avevamo predisposto a Lucca a dicembre 2021. Sul portale specializzato Antik Wein con sede a Berlino, abbiamo, così, individuato una speciale bottiglia di Chianti Antinori della fattoria Santa Cristina. Si tratta di una bottiglia prodotta dalla S.A.S (società in accomandita semplice) Fattorie dei marchesi Lodovico e Piero Antinori. Questi si separarono trent'anni più tardi rispetto a quel 1961, e presero ognuno il proprio percorso enologico. La bottiglia, però, è rimasta e, scovatala sul web, l'abbiamo ordinata pagando anche una cifra non del tutto irrisoria. Antik Wein ci ha garantito con tanto di documentazione cartacea al seguito, che il vino era stato conservato nel migliore dei modi ed era ancora bevibile. Nutrivamo qualche dubbio in proposito, anche perché 60 anni, per un vino, sono davvero tanti. Forse troppi.

Venerdì sera, alle 20, appuntamento da Antonio Di Cecio e all'Oste di Lucca di via Cenami della famiglia Del Magro, una location alla quale siamo particolarmente affezionati. In sei, tutti muniti di regolare passaporto sanitario - chi scrive solo di quello base poiché per lui trattasi di lavoro, ossia scrivere, poi, un articolo e una recensione enogastronomici - abbiamo varcato la soglia del locale dove Roberto Fastelli, sommelier, aveva provveduto a far decantare il vino aperto alcune ore prima. Al Chianti 1961 abbiamo aggiunto anche una bottiglia di When We Dance, una bottiglia anch'essa di Chianti, ma del 2020, prodotta dalla tenuta Il Palagio di Sting. Colori diversi ovviamente, più tendente al caldo e al rosso il vecchio Antinori, più scuro e deciso il vino dell'ex voce dei Police. Nella bottiglia vecchia era rimasto anche un po' di fondo. Annusando il profumo, non sapevamo se, una volta in bocca, ci avrebbe regalato sensazioni inebrianti, ma già trovarsi nel bicchiere un nettare così antico ci ha trasmesso delle emozioni.

In tavola, a poco a poco, hanno cominciato a fare presenza alcuni tra i piatti tipici del ristorante che, con nostro sommo piacere, grazie anche alla scelta di Di Cecio e di tutta la famiglia Del Magro, ha cambiato completamente lo staff della cucina, adesso non solo rigorosamente italiano, ma anche rigorosamente provinciale dal momento che tutti o quasi abitano a Bagni di Lucca. Siamo, indubbiamente, curiosi. La ribollita supera abbondantemente il test: meno carica del solito, ma altrettanto buona, leggera e godibilissima. Raddoppiamo, ovviamente. Poi è la volta dei pici con porro e salsiccia e questa volta ci lasciamo andare ad una approvazione rumorosa. Decisamente meno speziati i cibi preparati in cucina e più italiani, addirittura, più toscani. Antonio Lo Cecio lo aveva detto e promesso e ha mantenuto: vuole uno staff tutto italiano che sappia esaltare cibi e profumi delle nostre zone: in cucina ci sono giovani di valore, da Emmanuel Marraccini a Giacomo Fastelli ad Andrea Massei.

La bistecca cotta sulla pietra ollare è il tocco in più di questo locale. Ne arrivano, così, due e l'effetto, bagnate da entrambi i vini, è notevole. Cospargiamo le fette di carne con sale rosa, pepe e olio extravergine di oliva. Che sapore!

Il Chianti 1961 è buono, regge il confronto con il più giovane, ma, soprattutto, dimostra di aver retto bene l'incedere del tempo. Durante la notte successiva, nessun particolare fastidio. Patate al forno da 10 per Di Cecio con il quale, molti mesi fa, avevamo avuto una piccola protesta proprio per le patate, mentre oggi sono strepitose. La cucina made in Italy dei Del Magro ha avuto successo e non crediamo che, a Lucca, siano in molti i ristoranti con personale italiano. Chiudiamo in bellezza questa serata particolarmente calda assaggiando i cantucci della casa e un Vin Santo appassionante e appassionato. Complimenti alla cucina e a Di Cecio che ha rimesso tutto in discussione.