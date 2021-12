Enogastronomia



Una Stella brilla a S. Anna, quella della pasticceria di Stefano e Alessia Buralli

venerdì, 24 dicembre 2021, 10:31

La pasticceria Stella, a S. Anna, è una istituzione: per chi ci va, per chi ci lavora, per chi ci passa davanti. Stefano Buralli, tifoso della Fiorentina doc e per questo ancora più simpatico, è una forza della natura: non molla mai, c'è sempre, è un punto di riferimento per tutti coloro che, la mattina, ma non solo, hanno bisogno di un sorriso e lui non lo nega mai. Alla vigilia di Natale Stefano Buralli e sua moglie Alessia con tutto lo staff, desiderano augurare alla città un buon Natale.

Fare colazione o anche mangiare alla Stella non è una semplice formalità: c'è della sostanza dietro e dentro, c'è il lavoro di decine di persone, ci sono la passione e l'entusiasmo di un uomo, appunto Stefano, che ha fatto di questo mestiere una ragione di vita alla quale ha dedicato tutto se stesso.

Panettoni e torte per il Natale e le festività, paste e salati per ogni circostanza, una veranda straordinariamente accogliente e la sicurezza di non sbagliare mai un colpo. Per questa ragione anche noi, spesso, andiamo da Stefano, vecchio amico da molti anni e sempre ottimista indipendentemente dalle difficoltà quotidiane. Anche la Stella rappresenta, con la sua tradizione, une eccellenza lucchese ed è di queste eccellenze che ha bisogno questa città per mantenersi viva e legata alle sue tradizioni.

Stefano e Alessia augurano buon Natale a tutti, noi ci associamo senza alcun dubbio e altrettanti ne facciamo proprio a loro e ai dipendenti della pasticceria.

A. G.

Foto Ciprian Gheorghita

Pasticceria Bar Stella

Consumazione sul posto · Da asporto · Consegna a domicilio

Indirizzo: Traversa II via Pisana, 50, Lucca



Telefono: 0583 582666