Enogastronomia



Bobo Rondelli show al 'Mecenate': una serata di cucina... acustica

lunedì, 17 gennaio 2022, 15:13

di Andrea Cosimini

L'appuntamento è per le 20. Il cartellone della serata recita: incontro con la musica di Bobo Rondelli, accompagnato al pianoforte da Claudio Laucci, e la cucina del 'Mecenate' che interpreta le sue canzoni. Non sappiamo bene cosa aspettarci, la curiosità è alle stelle e, leggendo il menù, abbiamo già l'acquolina in bocca.



Sono le 19.30. Siamo un po' in anticipo, l'auto la parcheggiamo fuori Porta Elisa per fare due passi, in tutta comodità, lungo le imponenti mura rinascimentali. Attraversiamo tutta via degli Orti e, arrivati al cospetto della medievale Porta San Gervasio, deviamo in via del Fosso che, nella luce crepuscolare della sera, ci appare al suo meglio: suggestiva, sognante, quasi surreale. Costeggiamo Villa Bottini e, giunti all'imbocco di piazza San Francesco, ci troviamo a un crocevia di sette strade al centro del quale si erge un magnifico monumento seicentesco, dominato dalla Madonna dello Stellario adagiata su una colonna con capitello corinzio. Capiamo solo allora di essere arrivati in un luogo magico.



Siamo in cerca di una trattoria, ma il navigatore, con nostra sorpresa, ci porta all'ingresso di un'antica tintoria. Pensiamo di aver sbagliato, ma all'ingresso vediamo del movimento. Ci avviciniamo circospetti e ad accoglierci, sulla porta, troviamo lui: Stefano De Ranieri, 65 anni, che, portando avanti una tradizione che parte da suo nonno, Guido, e arriva fino a suo padre, Pietrino, oggi professa il mestiere di 'trattore'.



Il mistero della tintoria è presto svelato: si legge infatti che la trattoria ha sede nei locali ristrutturati dell’Antica e Premiata Tintoria Verciati di cui, ancora oggi, è possibile ammirare la vecchia e storica insegna. La sala, all'interno, è un bijou: semplice, calorosa e accogliente. Alle pareti si notano quadri, poster e antichi utensili, con uno stile 'vintage' che testimonia lo spirito di un'epoca. Il personale, giovane e preparato, è semplicemente delizioso nel servizio.



Ore 20, tutti seduti al tavolo. Niente menù per stasera: siamo nelle mani dello chef, anzi, della cuoca, Maria Soleil Cardenas, argentina di nascita, venuta in Italia da giovane, prima in Liguria, poi in Toscana, per trapiantarsi definitivamente a Lucca con il compagno Stefano, titolare, appunto, della trattoria. E' lei che, facendo fede al suo nome, ci introduce il menù (tutto a base di pesce) con un'aria angelica e solare, definendo la sua cucina "acustica": per cominciare, un irresistibile antipasto di acciughe salate con burro artigianale e pane di castagne, poi un'insalatina di farro di mare; quindi il piatto forte, il cacciucco, nella versione, per così dire, 'viareggina', ovvero molto leggero e delicato, ben differente da quello più denso e pesante della tradizione livornese; per finire, una squisita ricotta 'ubriaca', cioè un dolce con uvetta all'interno e un cantuccio di rinforzo. Il tutto accompagnato da un buonissimo vino bianco della casa dalle colline lucchesi.



Giusto il tempo di un bis (tassativo) e, alle 22, giù le luci. In un'atmosfera intima, quasi da osteria bolognese, il celebre artista Bobo Rondelli, livornese doc ma con sangue emiliano nelle vene, entra in possesso della scena e, tra uno sketch comico e una canzone d'autore, diverte e commuove il pubblico grazie alla sua abilità di prendersi poco sul serio nonostante la profondità della propria musica.



Una serata davvero speciale. Da applausi. Una dimostrazione ulteriore di come, nel rispetto delle norme anti-Covid, è possibile, grazie all'intraprendenza e all'inventiva di imprenditori come Stefano, continuare a vivere divertendosi in piena sicurezza e scacciare, se non il virus, almeno la maledetta paura del virus, con un sorriso.

Video Bobo Rondelli show al 'Mecenate': una serata di cucina... acustica