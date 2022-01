Si cena con la musica di Bobo Rondelli domenica al ristorante Mecenate

Altri articoli in Enogastronomia

lunedì, 17 gennaio 2022, 15:13

Una serata d'altri tempi, di quelle che ti scaldano il cuore e l'anima. Ancora una volta Stefano De Ranieri, con la sua trattoria "Il mecenate" a Lucca, ha fatto centro proponendo una divertente ed esclusiva cena a tema, a base di pesce, allietata dalla musica 'scanzonata' di un Bobo Rondelli...

martedì, 4 gennaio 2022, 12:48

Leone Marzotto, amministratore delegato e titolare della gastronomia Peck di Piazza Marconi a Forte dei Marmi, traccia un bilancio dell'attività alla luce delle festività natalizie e annuncia la riapertura per Pasqua

venerdì, 24 dicembre 2021, 10:31

La pasticceria Stella di via Pisana augura a tutti i suoi clienti e ai lucchesi un buon Natale e altrettante buone festività. Un locale tra i più prestigiosi e accoglienti grazie alla professionalità di Stefano Buralli

giovedì, 23 dicembre 2021, 15:49

Panettoni made in Sicily alla crema di pistacchio di Bronte, cioccolato di Modica al pistacchio, arancini, focaccine, cannoli con ricotta siciliana preparati all'istante e altro ancora: tutto questo da Antonio e Alessandro in via Cenami all'interno della libreria Mondadori

mercoledì, 22 dicembre 2021, 10:08

Il Caffè-Pasticceria-Ristorante di Sabina Alberti in via Gaetano Luporini propone una pizza che, dicono, merita di essere assaggiata. La Gazzetta ha voluto provare per, poi, riferire

martedì, 21 dicembre 2021, 12:31

Come cucinare la carne: otto semplici modi per farlo a casa. Scopriamo come cucinare la carne a casa e ottenere la qualità di un piatto da ristorante. Ecco per 8 tecniche di cottura