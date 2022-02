Enogastronomia



"Antica Macelleria da Nicola", carni di qualità e altre prelibatezze fra la Toscana e l'Argentina

sabato, 5 febbraio 2022, 22:27

di donatella beneventi

In Toscana la "ciccia" è una cosa importante! Per tutti gli amanti della carne di qualità, oggi, 5 febbraio, ha aperto i battenti una macelleria gastronomia a Santa Maria al Colle: "Da Nicola", dove la signora Luisella Marsili e il figlio Nicola, macellaio, sono pronti a soddisfare tutte le voglie che siano di carni bovine, suine e pollami.

Punto di forza dell'attività, sono le carni bovine locali dell'azienda Boschi di Verderio Superiore ed una vasta produzione di piatti pronti, pasta fresca, sughi, salumi e insaccati vari.

"Dopo tre anni passati nella gestione di una macelleria in zona - spiega Luisella - abbiamo aperto un negozio tutto nostro, che già ci sta dando soddisfazioni dall'apertura, poche ore fa. Mio figlio Nicola è un grande appassionato del suo lavoro, forse ereditato in qualche modo: anche mia suocera, mancata anni fa, era macellaia. Con noi lavora anche un collaboratore, Guido di origine argentina e infatti, fra le nostre offerte, anche specialità della sua terra, come la favolosa picana".

Fra i servizi, la consegna gratuita a domicilio. Il negozio dispone di un parcheggio davanti all'entrata e un altro laterale in condivisione con la pizzeria a fianco.

Macelleria Da Nicola

Via Sarzanese 2745

Santa Maria al Colle

Foto Ciprian Gheorghita