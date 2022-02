Enogastronomia



Continuano le cene con Bobo Rondelli al ristorante Mecenate

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:27

Dopo il successo delle serate precedenti, quando l'artista livornese ha fatto veramente degli splendidi concerti e la cucina del ristorante ha accompagnato con un ottimi menù, al ristorante Mecenate di via del Fosso domenica 6 si replica il concerto di Bobo Rondelli, con una cena a tema dedicata alle sue canzoni.

Per rendere ogni serata unica, il popolare cantautore si esibirà con un repertorio differente e anche il tema del menù sarà totalmente diverso questa volta , questa volta ispirato alla canzone HAWAI DA SHANGAI ed alla cucina di mare popolare livornese.

Il tutto, come dichiara il titolare del ristorante Stefano De Ranieri, osservando rigorosamente le norme di sicurezza del "protocollo covid" sui posti ridotti, il distanziamento, l'areazione e la sanificazione del locale, l'uso di mascherine ecc. ecc.

"Sono state serate veramente piacevoli, i partecipanti hanno apprezzato la sicurezza della situazione, l'ottimo cibo ed un Rondelli veramente in forma, che alternando i suoi brani storici a classici della musica internazionale ed a improvvisazioni goliardiche, ha regalato momenti di forte commozione e momenti di "risate generali". Ringrazio fortemente Bobo Rondelli che ha sposato in pieno questo progetto, e con immensa passione ha accettato di esibirsi davanti a poche decine di persone, lui solitamente abituato a pubblici di gran lunga superiori, basti ricordare l'esibizione a Sanremo in mondovisione appena un anno fa"

Rondelli si esibirà accompagnato al pianoforte da Rolando Laucci (allievo di Beethoven, come dice Bobo), il fido musicista che l'ha accompagnato in tutta la tournée estiva.

PER PARTECIPARE ALLA SERATA E' OBBLIGATORIO ESSERE IN POSSESSO DEL SUPER GREEN PASS, E L'UTILIZZO DI MASCHERINA FFP2 DURANTE L'ESIBIZIONE DI BOBO RONDELLI.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA POSTI LIMITATI

Per informazioni e prenotazioni 0583511861, 3202307408