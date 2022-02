Enogastronomia



Pane e marmellata festeggia i cinque anni di attività: auguri a Edoardo e Francesca

venerdì, 4 febbraio 2022, 17:37

Un giorno importante per una coppia, Edoardo Pieretti e la moglie Francesca Raimondi, i quali, con l'aiuto di familiari e di uno staffi di tutto rispetto, hanno portato il loro locale - Pane e Marmellata in via Cesare Viviani a Monte San Quirico - ad essere uno dei luoghi più frequentati e apprezzati per il gusto e per il garbo della nostra città.

Colazioni, pranzi, aperitivi e cene di altissima qualità per gente che ha voglia di non perdere mai di vista il gusto delle cose belle e il garbo delle persone gentili oltre al sapore di piatti e prodotti all'insegna della originalità e del territorio. Queste le principali caratteristiche che hanno condotto questo locale ad essere punto di ritrovo per molte persone che vivono, in particolare, nella zona che da Monte San Quirico vola verso S. Alessio e la via per Camaiore o il Morianese.

Al timone di questo esempio di buona conduzione ci sono Edoardo e Francesca, ai quali va il nostro augurio che questi primi cinque anni siano destinati a ripetersi all'infinito. Giovani, belli, entusiasti: c'è bisogno di gente così per avere fiducia nel futuro di questa città.

Chapeau!

Un ammiratore.

Aldo Grandi

Pane e Marmellata

Via Cesare Viviani 1099

55100 Lucca

Telefono: 0583 152 0588