Formazione e Lavoro



Ecco Crea, partner ufficiale di Vodafone e specialista in telefonia e telecomunicazioni

lunedì, 29 gennaio 2018, 17:49

Federico Marchi, 47 anni, nato a Fucecchio, ma abitante a Lucca, general manager di Crea srl, società che si occupa di telefonia e telecomunicazioni, settore all'interno del quale ha maturato un'esperienza quindicennale.

Cos’è Crea?

CREA è Partner Ufficiale di Vodafone per i servizi di telefonia e telecomunicazioni in tutta ITALIA. Vodafone ha affidato a CREA un mandato NATIONAL. Abbiamo sedi in Toscana, Emilia Romagna, Marche, Abruzzo e Molise, a breve apriremo la nostra sede di Roma e di Padova.

A chi si rivolge Crea?

La nostra realtà si rivolge al mercato business, ovvero alle imprese. Il nostro è un mandato che Vodafone riserva solo a determinate realtà e noi siamo onorati di essere una di queste.

Perché siete una di queste realtà e perché Vodafone ha scelto anche voi?

Innanzitutto l’esperienza e quindi il Know How che il sottoscritto può vantare ed apportare in una struttura come questa dopo più di 15 anni nel settore e specificatamente in Vodafone. Di conseguenza i risultati e l’affidabilità maturati in questo periodo hanno fatto da apripista per poter essere considerati e scelti come Partner Ufficiali di una realtà così importante a livello internazionale.

Perché un cliente, un’impresa deve scegliere Crea?

Questa è la domanda che la nostra rete vendita si pone tutte le mattine. E a questa domanda deve dare una risposta concreta. Il nostro modo di operare è proprio basato su questa domanda. Cerchiamo di dare una ragione valida al nostro cliente per preferirci alla concorrenza. Quella che gli americani chiamano “reason why”. Innanzitutto siamo imprenditori e sappiamo benissimo quali sono le priorità di ogni imprenditore. Conosciamo bene il nostro target e vogliamo che il nostro cliente continui a fare bene il proprio lavoro, pensando alla propria azienda e al raggiungimento dei propri obiettivi. Noi pensiamo alla parte che ci compete. Agli altri piace dire che hanno la soluzione per ogni cliente. Fanno la solita analisi abulica della bolletta, fanno il classico preventivo da paragonare con la concorrenza e alla fine si gioca tutto sui centesimi di differenza in fattura. Da noi funziona in un’altra maniera. La Soluzione, quella vera, si ricava dalle reali esigenze operative del cliente. Da quello che realmente serve al cliente e non necessariamente l’ultima novità tecnologica che presenta l’azienda. La Soluzione la costruiamo con il cliente. Non ci piace essere preferiti o scelti per il prezzo finale di una bolletta. Noi selezioniamo i nostri clienti. L’imprenditore che capisce che si deve affidare ad un professionista per quanto riguarda la parte telecomunicazioni o qualsiasi altra competenza aziendale è il nostro imprenditore target. Cerchiamo e selezioniamo imprenditori che parlano la nostra stessa lingua. Non a caso facciamo selezione della clientela. Non ci serviamo di call center, ormai un prodotto scaduto ma soprattutto indesiderato. Lavoriamo fondamentalmente per referenze e grazie alla politica che stiamo attuando i clienti spesso si rivolgono a noi spontaneamente. Gli altri puntano alla quantità, a fare numero, a tirare dentro il più possibile, noi no. Vogliamo onorare il mandato che Vodafone ci ha affidato. Questo atteggiamento ci sta dando tante soddisfazioni. Per noi vale il detto, “pochi ma buoni”. Ci concentriamo su poco per ottenere tanto e ciò significa alta produttività. Pochissimi problemi da gestire, cliente soddisfatto.

Quali sono gli obiettivi a breve e lungo termine di Crea?

Obiettivi aziendali sono quelli di mantenere ed incrementare i numeri che ci permettono di mantenere il mandato National, il che vuol dire conservare tutti quei benefici di cui godranno anche i nostri clienti. Per mantenere certi standard e continuare a soddisfare la clientela a questi livelli puntiamo tanto sulla formazione. Oltre a quella tecnica che ci fornisce in maniera egregia e puntuale l’azienda i nostri consulenti periodicamente partecipano a corsi di formazione per migliorare le proprie attitudini di relazione con il cliente, fare marketing in e out. La differenza per noi la fa un alto livello di formazione e su questo continueremo sempre ad investire tanto.