Formazione, al via la terza edizione del Master in Turismo e ICT

giovedì, 25 gennaio 2018, 13:12

Fondazione Campus lancia la terza edizione del Master in Turismo e ICT. Fino alle ore 13 di venerdì 2 febbraio sarà possibile iscriversi al corso che mira a formare manager specializzati nel settore del turismo sulla base delle sfide presentate dalle nuove tecnologie.

Il Master, promosso in collaborazione con l’Università di Pisa, è riservato a 25 studenti in possesso di un titolo di laurea - triennale, magistrale e vecchio ordinamento o equivalenti conseguiti all’estero – e si caratterizza per un approccio interdisciplinare: la figura professionale in uscita sarà in grado di progettare, gestire e promuovere in modo innovativo il prodotto-territorio, fidelizzare i flussi turistici (CRM) tramite agenzie on line e portali turistici. Con queste competenze i partecipanti al master potranno operare in imprese dell’ospitalità e dei servizi turistici o in enti pubblici per migliorare il sistema turistico territoriale.

Il percorso si articola in 288 ore tra lezioni frontali, company visit e workshop, 6 ore dedicate all’attività di orientamento professionalizzante e 220 ore minime di stage. Il programma è stato sviluppato per comprendere e prevenire i comportamenti del “turista digitale”, con particolare attenzione anche al turismo accessibile e alle nuove forme di fruizione del patrimonio storico artistico. Tra le materie del piano di studi: progettazione e costruzione di blog, pagine su social network, competenze comunicative per la gestione dei servizi ICT, definizione, sviluppo e valutazione di indicatori, applicazione del Sistema Big Data al turismo, marketing plan nel Digital Tourism e Branded content, user experience arricchite integrando elementi convenzionali e digitali.

Tutte le informazioni - programma completo del corso, modalità di ammissione, selezione e iscrizione - sono disponibili sul sito di Fondazione Campus (www.fondazionecampus.it) e sul sito dell'Università di Pisa (www.unipi.it)