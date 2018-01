Informagiovani, tutte le offerte di lavoro

Altri articoli in Formazione e Lavoro

mercoledì, 20 dicembre 2017, 13:01

Ecco tutte le offerte di lavoro, da parte di privati e agenzie di lavoro, allo sportello Informagiovani del comune di Lucca, aggiornate al 13 dicembre 2017

mercoledì, 13 dicembre 2017, 12:29

giovedì, 23 novembre 2017, 16:06

Crescono le linee mobile attive nel terzo trimestre 2017: sfiorando i 100 milioni, secondo le stime fatte da AGCOM. In contemporanea sale anche il numero dei provider di ultima generazione

mercoledì, 22 novembre 2017, 12:28

mercoledì, 15 novembre 2017, 09:17

Giovedì 16 novembre nella sala "Piera Sesti" dell'ospedale San Luca di Lucca si svolgerà un importante corso di aggiornamento sul tema "La polizia amministrativa, i suoi atti e gli aspetti sanzionatori" rivolto in particolare agli operatori del Dipartimento di Prevenzione ed a quelli del Dipartimento delle Professioni tecnico sanitarie addetti...

lunedì, 6 novembre 2017, 17:54

Il mondo della moda offre tantissime opportunità a livello professionale: e questo è un bene, considerando che lavorare in questo settore rappresenta un sogno per molte persone. Ma questo universo è anche particolarmente esclusivo e inserirsi al suo interno di certo non è un’operazione facile