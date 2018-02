Formazione e Lavoro



Concluso il primo corso di formazione professionale permanente di Cisa Campus

lunedì, 19 febbraio 2018, 11:35

Si è concluso il primo corso di formazione permanente organizzato dal Cisa Campus, presso la sede di Cisa Production srl Unipersonale a Lucca che ha visto la partecipazione di 11 studenti.



Il corso è iniziato il 28 settembre ed è stato suddiviso in due parti: la prima in aula per approfondire sia tutti gli aspetti commerciali e organizzativi dell' azienda, sia più nello specifico il funzionamento delle macchine Cisa, e la seconda più pratica svolta sul campo. Il corso è terminato con una prova orale e scritta con risultati estremamente positivi.



Il Cisa Campus, ideato da Giulio Simonelli Direttore Generale di Cisa Production e il Direttore del Cisa Campus Flavio Catelani ha l' obiettivo di trasferire e diffondere le conoscenze, le competenze e la cultura dei migliori tecnici dell' azienda a tutti i dipendenti, in particolare ai nuovi tecnici.