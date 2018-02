Formazione e Lavoro



Occupazione, tornano i corsi professionali di Formetica a Lucca

lunedì, 12 febbraio 2018, 11:18

Dalla meccanica strumentale alla cartotecnica, fino alla gestione delle fasi di produzione. Sono rivolte a questi settori le opportunità che Formetica mette a disposizione dei ragazzi che non hanno attualmente un'occupazione. Si tratta, nello specifico, di 1 corso di formazione gratuito per "tecnico del disegno di prodotti industriali" e 2 corsi di "tecnico della gestione delle fasi di produzione", che si svolgeranno rispettivamente a Lucca, Castlenuovo Garfagnana (LU) e Pescia (PT), fino a settembre 2018. Ciascun corso avrà un limite massimo di 12 allievi ed offrirà la possibilità di svolgere uno stage aziendale. Le iscrizioni sono già aperte e sarà possibile consegnare la domanda di partecipazione entro mercoledì 2 marzo 2018 all'Agenzia Formativa Formetica, in piazza Bernardini 41, a Lucca.

Sono previste 655 ore (455 in aula e 200 di stage), oltre al coinvolgimento delle aziende cartotecniche più importanti, della Regione Toscana, che contribuiranno attivamente al percorso di formazione, grazie anche alla disponibilità ad accogliere in stage gli allievi.

Le domande di partecipazione possono essere scaricate dal sito www.formetica.it ed inviate per posta elettronica as.gemignani@formetica.it

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 0583444328.