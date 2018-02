Formazione e Lavoro



Primo corso per giudici di campo Litab a Lucca

martedì, 20 febbraio 2018, 09:32

Domenica 18 febbraio scorso si é tenuto a Lucca, all’auditorium della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (complesso San Micheletto), il primo corso nazionale per giudici di campo LITAB, organizzato dall’associazione Contrade San Paolino di Lucca per conto della Lega Italiana Tiro Alla Balestra.

L’evento si è aperto con i saluti del presidente LITAB Alessandro Benassai, del presidente Contrade San Paolino Paolo Gianni e dal vicesindaco del Comune di Lucca Giovanni Lemucchi, che portando il saluto dell’amministrazione comunale, ha sottolineato la volontà di ospitare il prossimo campionato nazionale italiano che l’associazione sta organizzando per il prossimo 8-9 settembre.

I giudici di campo sono una delle figure essenziali per il corretto svolgimento di una gara di tiro, e svolgono l’importante compito di verificare che il regolamento, con particolare riguardo alle normative di sicurezza, sia rispettato in tutte le fasi di gara.

Gli argomenti, esposti dal presidente dei maestri d’arme Giordano Palpacelli e dal segretario Mauro Tolomei, hanno spaziato dai dispositivi meccanici di sicurezza ad oggi in uso su tutte le varie attrezzature (balestre e martinetti per il caricamento), all’allestimento dei campi di tiro e delle manifestazioni di rievocazione storica, ai comportamenti da seguire in fase di caricamento dell’arco e preparazione al tiro, fino alle regole per la verifica dei punteggi di gara.

Al corso hanno partecipato 97 balestrieri, fra maestri d’arme, presidenti e aspiranti giudici di gara di tutte le associazioni iscritte alla LITAB, provenienti da diverse zone della Toscana (Firenze, Pisa, Volterra, Cerreto Guidi, Cortona), dell’Umbria (Assisi, Amelia, Gualdo Tadino, Montefalco), e anche da Cagli, Prarostino, San Severino, Sulmona, Terra del Sole e Ventimiglia.

Le diapositive presentate in sala durante il corso sono state pubblicate sul web con licenza libera di tipo Creative Commons, così che siano liberamente condivisibili e utilizzabili da chiunque abbia interesse a farlo.