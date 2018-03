Le offerte di lavoro allo sportello Informagiovani

Altri articoli in Formazione e Lavoro

sabato, 10 marzo 2018, 13:07

Felice Marra, presidente di 3Generazioni L'unione generazionale per il progresso, interviene dopo il caos di questi giorni presso i centri per l'impiego a causa del piano integrato per l'occupazione che ha attirato molti disoccupati iscritti alle liste

mercoledì, 7 marzo 2018, 13:24

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro, sia da parte di privati che di agenzie del lavoro, disponibili presso lo Sportello Informagiovani del comune di Lucca aggiornato al 3 marzo 2018

martedì, 20 febbraio 2018, 09:32

Domenica 18 febbraio scorso si é tenuto a Lucca, all’auditorium della fondazione Cassa di Risparmio di Lucca (complesso San Micheletto), il primo corso nazionale per giudici di campo LITAB, organizzato dall’associazione Contrade San Paolino di Lucca per conto della Lega Italiana Tiro Alla Balestra

lunedì, 19 febbraio 2018, 11:35

Il corso è iniziato il 28 settembre ed è stato suddiviso in due parti: la prima in aula per approfondire sia tutti gli aspetti commerciali e organizzativi dell' azienda, sia più nello specifico il funzionamento delle macchine Cisa, e la seconda più pratica svolta sul campo.

giovedì, 15 febbraio 2018, 11:54

I percorsi attivati a Lucca sono per Addetto Acconciatore – parrucchiere (“Accademia”) e per Operatore Agricolo – Bio (“Green School”). Sono corsi triennali che consente di ottenere una qualifica professionale immediatamente spendibile nel mercato del lavoro, e che offrono anche la formazione scolastica di base

mercoledì, 14 febbraio 2018, 12:50

Ecco tutte le offerte presso lo Sportello Informagiovani del comune di Lucca, sia da parte di privati che di agenzie del lavoro, aggiornate al 14 febbraio 2018