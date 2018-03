Formazione e Lavoro



Marra (3Generazioni): "Serve il lavoro, non l'assistenza"

sabato, 10 marzo 2018, 13:07

Felice Marra, presidente di 3Generazioni L'unione generazionale per il progresso, interviene dopo il caos di questi giorni presso i centri per l'impiego a causa del piano integrato per l'occupazione che ha attirato molti disoccupati iscritti alle liste.



"In questi giorni - esordisce - si assiste ad un assalto dei centri impiego di Lucca e di altre città italiane per le misure di assistenza alla disoccupazione. In particolare a Lucca sono arrivate in soli tre giorni 650 richieste da parte di disoccupati per l'assegno di 500 euro tanto che le risorse sono esaurite comportando lo stop alle prenotazioni. Se la misura di assistenza è giusta e doverosa per le persone che si trovano in difficoltà, preme anche rilevare però che tale situazione di disoccupazione è conseguenza di una politica fallimentare che non è stata in grado di generare lavoro".



"Si è parlato - spiega - di continue riforme della Costituzione, si è speso tempo e risorse per il referendum costituzionale dimenticandosi di applicare i più importanti articoli della nostra Costituzione e cioe' che l'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro e che è compito della Repubblica Italiana rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la dignità dei cittadini. La dignità di un uomo e di una donna si raggiunge con il lavoro e non con l'assistenza. Un sistema che funziona deve certamente intervenire con misure di assistenza ma deve anche essere " un ascensore sociale" che prende su chi e' in difficolta' e lo porta su".



"Questo ruolo di ascensore sociale - incalza - e' carente in Italia, causa l'incapacità di una classe politica che non ha saputo leggere le priorità, lasciando milioni di persone in difficolta'. Questo per porre in attenzione che non possiamo subire, adesso, a Lucca e in Italia uno scivolamento verso la cultura sbagliata dell'assistenzialismo ma serve uno scatto d'orgoglio affinché si possano mettere in campo misure serie e concrete per il lavoro e la piena occupazione che è divenuta la prima priorità di Lucca e dell'Italia. Le persone, hanno una dignita' e non vogliono essere considerate degli ammortizzatori sociali, non vogliono essere aiutati da un sistema sbagliato che prima li mette in difficoltà e poi dovrebbe aiutarli. I nostri giovani vogliono un campo di opportunità per potersi misurare e contribuire al progresso della nazione. I nostri adulti e anziani hanno subito in questi anni scelte sbagliate che hanno favorito prima apparati e lobby anziché gli esseri umani. Servono, dunque, nuove politiche da mettere in campo per il valore e la dignita' degli esseri umani non abbassandosi alla schiavitu' della deriva assistenzialista cui stiano assistendo ma puntando a far trionfare l'uomo, la sua liberta' , la sua creatività, la sua determinazione ed il suo lavoro. Perché se trionfa il valore di un uomo e di una donna, trionfa una comunità sana, trionfa la città di Lucca, trionfa il progresso e l'economia reale".



"Occorre ricordarci - conclude - dei grandi insegnamenti del grande economista Alfred Marshall che aveva chiaramente sostenuto che la sorte di ogni economia non sono i numeri e le tabelle, non e' la finanza speculativa, ma sono i comportamenti ed i valori di ogni uomo e di ogni donna. Su questo valore ci giochiamo il nostro futuro. Prima il lavoro dunque, prima la dignità di ogni essere umano".