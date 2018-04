Formazione e Lavoro



Formazione, Open Day alla Fondazione Campus

mercoledì, 11 aprile 2018, 12:19

Open day alla Fondazione Campus. Il prossimo venerdì dalle ore 10 il Campus accoglierà nella sua sede in Via del Seminario a Monte San Quirico tutti i giovani interessati a lavorare nel turismo, uno dei comparti in maggiore crescita dell’economia mondiale.

Gli studenti che desiderano accedere al corso di Laurea triennale e magistrale in Scienze del Turismo potranno richiedere tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione e l’ammissione alla classe 2018-2019. Sarà inoltre possibile visitare la struttura, con i suoi laboratori multimediali, linguistici e informatici, incontrare studenti, docenti e gli altri membri del campus, come i responsabili dell’ufficio Career Service, che, grazie a contatti con oltre 600 imprese del settore, avviano i laureandi all’esperienza professionale attraverso stage altamente formativi, che spesso al termine si traducono in assunzione. Fondazione Campus vanta l’85,1% di placement a sei mesi dalla laurea triennale e il 91% dalla magistrale.

Porte aperte domani anche per conoscere gli altri percorsi formativi curati da Fondazione Campus: Scuola MADE, il corso post-diploma in Management dell’Accoglienza e Discipline Enogastronomiche, i corsi ITS e scuola di Lingue Campus.

Il format Scuola MADE, giunto quest’anno alla quarta edizione, si rivolge a tutti i giovani desiderosi di intraprendere una carriera in ambito ospitalità, accoglienza e cucina. La particolare formula intensiva prevede sei mesi di lezioni frontali tenute da docenti universitari e professionisti del settore e 400 ore di stage curriculare in Italia e all’estero, offrendo una formazione a 360gradi. Accanto alle lezioni di cucina, enogastronomia, marketing e contabilità della ristorazione, analisi sensoriale e controllo qualità e sicurezza alimentare curate da chef stellati - come Giuseppe Mancino, Claudio Menconi e Cristiano Tomei -, da sommelier come Leonardo Taddei, numerosi laboratori, volti ad approfondire le nuove tendenze del mondo della ristorazione e dell’hotellerie. Dai seminari curati da Fausto Borella, che, con la sua Accademia Maestro d’olio, guida gli studenti MADE nella degustazione di oli extra-vergine di oliva e nella creazione di una vera e propria carta degli oli - trend sempre più importante dell’alta ristorazione -, ai laboratori dedicati alla business etiquette, curati dall’esperto di galateo Nicola Santini, e alla comunicazione, sotto la supervisione dello scrittore Sebastiano Mondadori. Infine incontri con i manager del turismo: da Gianni Onorato, ad di Msc Crociere, ai direttori risorse umane di alcune catene alberghiere.

I corsi ITS svolti da Fondazione Campus, al vaglio attualmente della regione Toscana, sono due: il primo in Hotel Management, il secondo in Yachting & Tourism Services. Si tratta di corsi di specializzazione rivolti a tutti i diplomati e laureati che desiderano acquisire competenze tecniche in accoglienza alberghiera e nautica. Durante il percorso, della durata di 2 anni, gli studenti si formano infatti nella progettazione, gestione e promozione del territorio e nella fidelizzazione dei flussi turistici. Il piano di studi si suddivide in 1.200 ore di lezione frontale in aula e 800 ore di stage presso imprese dell’ospitalità e dei servizi turistici, in strutture di promozione dei porti o in tour operator. Al termine del biennio viene rilasciato un diploma statale riconosciuto a livello europeo, corrispondente al V° livello della European Qualification Framework.

Scuola di Lingue Campus offre a giovani e adulti, a dipendenti e manager di imprese, enti pubblici ed organizzazioni non profit l’opportunità di frequentare corsi di lingua straniera con docenti madrelingua di provata esperienza didattica: corsi di lingue di vario livello e business in inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, oltre a un corso di lingue e culture orientali e un corso di italiano per stranieri. Tutti i corsi sono progettati per conciliare le esigenze di vita e di lavoro dei partecipanti e si svolgono secondo orari flessibili, contenuti modulabili, metodologie innovative, formule weekend, ‘in azienda’ e full immersion.