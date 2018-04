"Il commercialista oggi": evento di formazione gratuito a Lucca

Altri articoli in Formazione e Lavoro

mercoledì, 4 aprile 2018, 12:10

Ecco tutte le offerte di lavoro pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, aggiornate al 4 aprile 2018, provenienti sia da privati che da agenzie di lavoro

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:35

La Provincia di Lucca torna ad assumere personale, seppur con bandi di mobilità da altre amministrazioni pubbliche. Dopo anni di blocco della assunzioni alle amministrazioni provinciali dall'inizio del 2018 è consentito assumere personale

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:04

Cna Lucca è impegnata per il rispetto della normativa Fgas, in base alla quale gli addetti alla installazione e manutenzione sugli impianti che contengono gas serra devono essere regolarmente certificati, e per la tutela delle imprese che, per attenersi alla normativa, hanno investito tempo e denaro

mercoledì, 28 marzo 2018, 12:49

Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs Toscana ribadiscono la contrarietà alle aperture dei negozi per le prossime festività religiose e ne chiedono il rispetto del significato e del valore sociale

venerdì, 16 marzo 2018, 08:53

Mauro Rossi, segretario generale Fiom Cgil Lucca, si scaglia contro i troppi contratti di lavoro che recentemente stanno proliferando e invoca una legge sulla rappresentanza

mercoledì, 14 marzo 2018, 12:05

Ecco l’elenco completo delle offerte di lavoro presenti allo sportello Informagiovani del comune di Lucca, sia da parte di privati che di agenzie di lavoro, aggiornato al 14 marzo 2018