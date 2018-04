Formazione e Lavoro



La provincia di Lucca torna ad assumere: pubblicati cinque bandi di mobilità

mercoledì, 4 aprile 2018, 11:35

La Provincia di Lucca torna ad assumere personale, seppur con bandi di mobilità da altre amministrazioni pubbliche. Dopo anni di blocco della assunzioni - prima a causa della riforma Delrio che ha trasformato queste amministrazioni in enti di secondo livello, poi per il protrarsi del blocco disposto con una pluralità di norme e in particolare della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, ora abrogata in alcune sue parti dalla Legge 205/2017 - alle amministrazioni provinciali dall'inizio del 2018 è consentito assumere personale.

L'operazione, per quanto riguarda la Provincia di Lucca, è legata al Piano di riassetto predisposto dall'ente che dovrebbe essere approvato entro la fine di aprile dal Consiglio provinciale.

"Dopo anni di ingessamento e di forte riduzione delle risorse a disposizione per progetti e investimenti dedicati al territorio – spiega il presidente della Provincia Luca Menesini – grazie alle nuove disposizioni di legge, la Provincia di Lucca ha deciso di procedere al riequilibro della dotazione organica proprio in virtù dei vari pensionamenti, trasferimenti e mobilità verso altri enti che ci sono stati negli ultimi anni tanto da veder ridurre i dipendenti di Palazzo Ducale a circa 200. Al momento si tratta di 5 figure, ma è probabile che in seguito possano seguire altri bandi. Sono certo che l'inserimento di nuove e adeguate professionalità nell'ente contribuirà a migliorare il lavoro di alcuni uffici provinciali".

Le figure di cui ha bisogno l'ente di Palazzo Ducale sono 5 e questi sono i relativi bandi firmati dal Segretario Generale Annibale Vareschi: n.1 Specialista Contabile cat. D; n.1 Specialista in attività Amministrative cat. D; n.1 Specialista in attività tecniche e progettuali cat. D; n.1 Esperto Amministrativo e Contabile cat. C; n.1 Esperto in attività tecniche e progettuali cat. C.

Gli interessati possono consultare il sito internet della Provincia (www.provincia.lucca.it) alle sezione "Concorsi e selezioni pubbliche" per visualizzare tutti i requisiti richiesti, le modalità di presentazione delle domande, nonché per scaricare il modulo di domanda per partecipare alla selezione.

Le domande – da far pervenire all'ente entro il 4 maggio – dovranno essere consegnate a mano all'Ufficio Protocollo Generale della Provincia di Lucca, Piazza Napoleone - Cortile Carrata Lucca, dal lunedì al venerdì 9.00-13.00 e martedì e giovedì anche nel pomeriggio 15.00 -16.00; oppure via posta, tramite raccomandata a/r, al seguente indirizzo: Provincia di Lucca, Piazza Napoleone – Cortile Carrara – 55100 Lucca; oppure ancora tramite P.E.C. provincia.lucca@postacert.toscana.it .

Per ulteriori informazioni gli interessati possono contattare l'Ufficio personale della Provincia: tel. 0583/417212 oppure 417463.