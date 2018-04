Formazione e Lavoro



Le offerte di lavoro allo sportello Informagiovani

mercoledì, 11 aprile 2018, 13:30

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, sia da parti di privati che di agenzie del lavoro, aggiornato all'11 aprile





OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 59/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

COOPERATIVA SOCIALE

Ricerca

N. 1 INSEGNANTE DI ITALIANO L2

Requisiti:

Laurea, certificazione DITALS o simili. Esperienza nell'insegnamento dell'italiano L2. Conoscenze informatiche.

Patente B, Automunito.

Tipo di contratto: a chiamata

Luogo di lavoro: Capannori, Lucca, Valle del Serchio, Versilia

Rif. Ig 57/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 3 AIUTO CUOCO STAGIONE ESTIVA

Requisiti:

Esperienza anche minima, conoscenza dell'inglese.

Partente B, automunito.

Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno, su turni, dalle 11:00 alle 1:00

Luogo di lavoro: Lucca, centro storico

Tipo di contratto: a chiamata

Periodo: aprile-novembre

Rif. Ig 56/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 4/5 CAMERIERI/E STAGIONE ESTIVA

Requisiti:

Esperienza anche minima, indispensabile conoscenza dell'inglese e preferibilmente del tedesco.

Patente B, automiunito.

Orario di lavoro: 6/8 ore al giorno, su turni, dalle 11:00 alle 1:00

Luogo di lavoro: Lucca, centro storico

Tipo di contratto: a chiamata

Periodo: aprile-novembre

Rif. Ig 55/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

BAR

Ricerca

N. 1 BARMAN/BARISTA

Requisiti:

Esperienza, preferibile conoscenza dell'inglese, patente B

Orario di lavoro: variabile

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di contratto: tempo determinato

Rif. Ig 54/18 Data di pubblicazione 29/03/2018

CIRCOLO RICREATIVO SPORTIVO CULTURALE

Ricerca

N. 5 ANIMATORI PER SCUOLA ESTIVA

Requisiti:

Diploma (preferibilmente in scienze umane).

Esperienza in attività con ragazzi, in ambito sportivo, artistico, musicale e del tempo libero in qualità di animatori, allenatori sportivi, canto e ballo.

Orario di lavoro: 8:00- 16:00

Luogo di lavoro: Lucca, S.Pietro a Vico

Tipo di contratto: prestazione occasionale

Rif. Ig 53/18 Data di pubblicazione 21/03/2018

AGENZIA FORMATIVA

Ricerca

N. 1 TUTOR D'AULA E ACCOMPAGNAMENTO IN STAGE E PERCORSI FORMATIVI

Requisiti:

Patente B e automunito/a

Piena padronanza del pacchetto Office

Gradita laurea, esperienza nel settore formazione professionale FSE, autonomia e flessibilità

Orario di lavoro: part time

Luogo di lavoro: Versilia, Massa

Tipo di contratto: a progetto / prestazione occasionale / partita IVA

Durata del contratto: 6 mesi con possibilità di proroghe

Rif. Ig 52/18 Data di pubblicazione 09/03/2018

AGENZIA IMMOBILIARE

Ricerca

N. 2 AGENTI IMMOBILIARI RICERCHE MERCATO

Requisiti:

Diploma di scuola superiore, patente b e automunito, esperienza non richiesta

Tipo di rapporto:

collaborazione / autonomo

Sede lavoro: Marlia

Orario di lavoro: 9.00 – 13.00 / 15.30 – 20.00

Rif. Ig 48/18 Data di pubblicazione 09/03/2018

RISTORANTE

Ricerca

2 AIUTO CUOCO

Requisiti:

Esperienza, anche solo stagionale, serietà.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: due turni 9.00 – 16.00 / 16.00 – 00.00

Tipo di rapporto: contratto a tempo determinato (8 mesi)

Rif. Ig 47/18 Data di pubblicazione 09/03/2018

RISTORANTE

Ricerca

2 CAMERIERE/I

Requisiti:

Esperienza, anche solo stagionale, buona conoscenza della lingua inglese, serietà.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: due turni 9.00 – 16.00 / 16.00 – 00.00

Tipo di rapporto: contratto a tempo determinato (8 mesi)

Rif. Ig 46/18 Data di pubblicazione 07/03/2018

CONTACT CENTER

Ricerca

N. 15 ADDETTI INFORMAZIONE TELEFONICA

Requisiti:

Licenza media

conoscenze informatiche di base

Tipologia di rapporto: collaboratore

Orario di lavoro: part-time

Luogo di lavoro: Lucca

Rif. Ig 45/18 Data di pubblicazione 1/03/2018

AZIENDA COMMERCIALE SETTORE INDUSTRIALE

Ricerca

N. 1 Tecnico Commerciale

Requisiti:

Diploma di Perito Industriale o tecnico, conoscenza della lingua inglese, conoscenze informatiche office, webmail, social. Predisposizione sia per l'aspetto commerciale che tecnico.

Luogo di lavoro: Lucca e Toscana

Orario di lavoro: da stabilire

Tipo di rapporto: collaborazione

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 58/18 Data di pubblicazione 04/04/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 STAGISTA IMPIEGATO/A UFFICIO APPROVVIGIONAMENTI

Requisiti:

Età inferiore ai 29 anni. Diploma ragioneria o corrispondente in lingue estere. Buona conoscenza dell'inglese. Pacchetto office.

Orario di lavoro: 39 ore settimanali

Luogo di lavoro: Lucca

Durata: 6 mesi

Rif. Ig 51/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

2 OPERAI DI PRODUZIONE

Requisiti:

Età inferiore ai 29 anni, Diploma, disponibilità a lavorare su turni

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Capannori

Tipo di rapporto: somministrazione apprendistato

Rif. Ig 50/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTO VENDITE

Requisiti:

Diploma, buona conoscenza lingua inglese, disponibilità a lavorare nel week-end.

Orario di lavoro: Full-time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione sostituzione maternità



Rif. Ig 49/18 Data di pubblicazione 14/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTO VENDITE

Requisiti:

Diploma, disponibilità a lavorare nel week-end.

Orario di lavoro: Part-time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione 3 mesi più eventuali proroghe

Rif. Ig 44/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MONTATORE/MANUTENTORE MECCANICO

Requisiti:

Licenza media, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 43/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 DISEGNATORE MECCANICO

Requisiti:

Diploma di maturità, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 42/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 ELETTRICISTA INDUSTRIALE

Requisiti:

Diploma di maturità,esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 41/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 COMMERCIALE ESTERO JUNIOR

Requisiti:

Laurea,conoscenza della lingua inglese, disponibile per trasferte, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 40/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 FRESATORE/TORNITORE

Requisiti:

Diploma di maturità, esperienza, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 39/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE ELETTRONICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Elettronico,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 38/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 INGEGNERE MECCANICO NEOLAUREATO

Requisiti:

Laurea in Ingegnere Meccanica,conoscenza della lingua inglese, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: somministrazione subordinato

Rif. Ig 37/18 Data di pubblicazione 01/03/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 MAGAZZINIERE

Requisiti:

Licenza media, patentino per il muletto valido, patente B, automunito.

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Lucca

Tipo di rapporto: subordinato

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agorà

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@comune.lucca.it