Formazione e Lavoro



Alla Camera di Commercio di Lucca la seconda edizione di “Alternanza Day”

mercoledì, 9 maggio 2018, 12:21

Appuntamento il 10 maggio 2018 con la 2° edizione di Alternanza Day, organizzata in contemporanea da tutte le sedi delle Camere di Commercio della Toscana, iniziativa nazionale di promozione del network territoriale di orientamento al lavoro e alla creazione di impresa con Istituti scolastici, MIUR, Università e Centri di ricerca, Ordini professionali, Centri per l’Impiego, Anpal, Associazioni di categoria, imprese e studenti, quale occasione di confronto e scambio di esperienze utili a migliorare l’occupabilità dei giovani.

All’evento interverranno Roberto Camisi, Segretario generale della Camera di Commercio di Lucca, Rossana Fabiani, tutor per la Toscana di Anpal – Agenzia Nazionale Politiche Attive del Lavoro, Marta Piacente, Responsabile Servizio Promozione e Sviluppo per le Imprese, Francesca Mari, di Infocamere e alcuni rappresentanti di aziende locali, sarà un’occasione di confronto diretto tra tutti gli attori coinvolti, ovvero scuole, imprese e sistema camerale.

Nel corso dell’incontro saranno presentati gli strumenti e le attività per la diffusione delle pratiche di Alternanza Scuola Lavoro di qualità offerte dalle Camere di Commercio. Tra questi Excelsior, il sistema di rilevazione dei fabbisogni occupazionali, strumento di orientamento per la definizione di percorsi formativi coerenti con le professioni più richieste, i profili più critici da reperire, le nuove competenze del mercato del lavoro. Uno specifico approfondimento è dedicato alle nuove funzioni del RASL - Registro per l’Alternanza dedicato ai tutor scolastici ed aziendali ed all’integrazione con la piattaforma del MIUR.

Saranno, inoltre illustrate le attività ed i progetti della Camera di Commercio di Lucca per il prossimo anno scolastico, tra cui anche il bando camerale per l’erogazione di voucher in favore delle imprese ospitanti percorsi di alternanza.

L’evento si concluderà con le testimonianze delle imprese e degli studenti, protagonisti della formazione in alternanza in azienda e con l’assegnazione del Premio Storie di alternanza, che vede la premiazione dei migliori video-racconti degli studenti per le due sessioni relative all’anno scolastico che si sta per concludere.

Ad oggi i numeri di questo progetto sono molto importanti e significativi: l’ente camerale ha siglato accordi con tutti i 16 istituti scolastici secondari superiori della provincia e attivato i seguenti progetti:

Fare impresa? Un gioco da ragazzi - corsi di orientamento all’autoimprenditorialità, che introducono i giovani nel complesso mondo del fare impresa: tra i temi oggetto del percorso formativo, le caratteristiche dell’attività e dell’idea d’impresa vincente, il marketing mix, la produzione, l’organizzazione, il piano d’impresa e i modelli di business. Il percorso prevede un primo modulo di quattro ore tenuto da esperti in avvio d’impresa, marketing, organizzazione aziendale, un secondo modulo di quattro ore tenuto dai funzionari camerali che si occupano di avvio di impresa, di macroeconomia, di tutela della proprietà intellettuale, di innovazione e trasferimento tecnologico, un terzo modulo affidato a testimonial aziendali, ovvero imprenditori che vogliano raccontare il proprio percorso professionale. Ad oggi: 12 istituti scolastici superiori coinvolti, 50 moduli erogati, 1100 studenti partecipanti.

L’alternanza è servita - percorso di formazione e stage rivolto alle imprese dei settori agroalimentare/enogastronomia e turismo/ospitalità che ha come obiettivo la realizzazione di percorsi di alternanza di qualità sul tema della comunicazione digitale nelle aziende appartenenti a tali filiere economiche. Al progetto partecipano 15 ragazzi delle classi terze e quarte degli indirizzi ordinario e scienze applicate del Liceo Scientifico, che parteciperanno a 27 ore di formazione e saranno d’estate ospitati in aziende selezionate dalla Camera di Commercio per un tot. 50 ore. Le aziende che ospiterano lo “stage di qualità” sonoi: Fattoria Colle Verde srl soc. agr., Fattoria di Fubbiano srl , Azienda Agricola Stefanini srl, Azienda Agricola Colle di Bordocheo, Fattoria Il Poggio di Rossi Giancarlo, Centro Commerciale Naturale "Indiana e Dintorni", Fondazione Palazzo Boccella e Strade del vino e dell’olio Lucca Montecarlo e Versilia.

Supporto nella ricerca delle imprese e nel matching tra scuola e impresa, un compito che l’ente camerale può svolgere sfruttando il proprio know how, la conoscenza del tessuto imprenditoriale, i contatti con le imprese che in questi anni hanno usufruito dei servizi camerali, ottenuto contributi, frequentato corsi e seminari. A rafforzare l’attività di matching, il sistema camerale ha in gestione il Registro Alternanza Scuola lavoro - RASL, che costituisce un'interfaccia aperta, gratuitamente attivabile e consultabile, in cui sono visibili le imprese e gli enti pubblici e privati disponibili ad ospitare le scuole in percorsi (stage) di alternanza.

Premio Storie di Alternanza, promosso da Unioncamere e dal Ministero dello Sviluppo Economico con la collaborazione del Ministero Istruzione, Università e Ricerca, per valorizzare e dare visibilità ai racconti dei progetti d’alternanza scuola-lavoro ideati, elaborati e realizzati dagli studenti e dai tutor degli Istituti scolastici italiani di secondo grado a partire dal luglio 2015. L’iniziativa è suddivisa in due distinte categorie, individuate sulla base della tipologia di istituto scolastico, Licei e Istituti tecnici e professionali e prevede un premio a livello provinciale prima e nazionale poi, per i migliori racconti multimediali riguardanti le esperienze di alternanza scuola-lavoro.