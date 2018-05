Formazione e Lavoro



Maestri del lavoro: il convegno regionale a Lucca

giovedì, 17 maggio 2018, 10:50

“Etica ed esperienze per il lavoro di domani” è il tema del 51° Convegno Regionale dei Maestri del Lavoro d’Italia in programma sabato 19 maggio nella Sala Ademollo di Palazzo Ducale a Lucca.

Dopo il saluto delle autorità, interverranno il Maestro del Lavoro Ing. Roberto Carmassi e lo storico Pietro Paolo Angelini. Chiuderà i lavori la Vice Preside dell’Istituto Tecnico di Borgo a Mozzano Silvia Nannizzi.

L’attività dei Maestri del Lavoro consiste in un’opera di sensibilizzazione, soprattutto delle nuove generazioni, intorno alla questioni legate al lavoro, anche allo scopo di trasmettere un “messaggio di incoraggiamento” per non farsi sopraffare dalle difficoltà del momento e non cercare soluzioni lavorative di facile ed immediata soddisfazione, ma mettere in campo tutte le proprie energie e di guardare sempre ad una prospettiva di crescita imprenditoriale, reale o anche solo virtuale, anche in una realtà di lavoro dipendente.

Il Convegno sarà una valida occasione per scambi di esperienze e di materiale su questa importantissima attività in cui è impegnata la Federazione, anche in base a uno specifico Protocollo d'Intesa siglato recentemente con il MIUR.