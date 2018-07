Formazione e Lavoro



Tutte le offerte allo sportello Informagiovani

mercoledì, 25 luglio 2018, 10:30

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, provenienti sia dai privati che dalle agenzie del lavoro, aggiornato al 25 luglio.



OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 72/18 Data di pubblicazione 07/07/2018

STUDIO COMMERCIALISTA

Ricerca

N.1 TIROCINANTE PER TIROCINIO PROFESSIONALE

Requisiti: Laurea in Economia e Commercio

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: da valutare

Tipologia di rapporto: Tirocinio previsto per legge e successivo esame di abilitazione alla professione

Rif. Ig 71/18 Data di pubblicazione 30/06/2018

CONTACT CENTER

Ricerca

N.10 OPERATORI/TRICI CALL CENTER

Requisiti: Licenza Media, conoscenze informatiche di base

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: part time / full time

Tipologia di rapporto: collaboratore

Tipologia di contratto: telelavoro, collaborazione occasionale



Rif. Ig 70/18 Data di pubblicazione 30/06/2018

SOCIETÀ DI ANIMAZIONE

Ricerca

N.10 ANIMATORI TURISTICI

Anche alla prima esperienza

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: Toscana, Lago di Garda, Sardegna

Tipologia di contratto: a tempo determinato 2/3 mesi



Rif. Ig 68/18 Data di pubblicazione 22/06/2018

C.LU.B S.C.P.A.

Ricerca

N.1 IMPIEGATO/A

Requisiti:

Diploma, esperienza, conoscenze informatiche (pacchetto office), patente, automunito/a.

Mansione: organizzazione e coordinamento delle attività di trasporto e di tutte le operazioni ad esso collegate)

Luogo di lavoro: Lucca

Tipologia di contratto: a tempo determinato (1 anno)

Rif. Ig 67/18 Data di pubblicazione 12/06/2018

EV GROUP

Ricerca

ANIMATORI TURISTICI

Requisiti:

Maggiore età, predisposizione ai contatti umani, flessibilità ed entusiasmo, disponibilità lavorativa e a viaggiare almeno per 2 mesi.

Luogo di lavoro: Italia ed estero

Tipologia di contratto: a tempo determinato

Rif. Ig 66/18 Data di pubblicazione 07/06/2018

ANIMANDIA.IT

Ricerca

ANIMATORI ANCHE PRIMA ESPERIENZA

Requisiti:

Diploma o Qualifica, gradita ma non indispensabile la conoscenza della lingua straniera

Luogo di lavoro: tutta il territorio nazionale

Tipologia di contratto: a tempo determinato

Rif. Ig 65/18 Data di pubblicazione 07/06/2018

AGENZIA DI ANIMAZIONE TURISTICA

Ricerca

N. 50 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti:

Licenza Media, gradita conoscenza del Tedesco ( ma non necessario)

Orario di lavoro: full time

Luogo di lavoro: tutta Italia

Durata del contratto: Luglio - Agosto

Tipologia di contratto: a tempo determinato

Rif. Ig 63/18 Data di pubblicazione 29/05/2018

FAMIGLIA PRIVATA

Ricerca

N. 1 ASSISTENTE ALLA PERSONA

Requisiti:

Ottima conoscenza della lingua italiana, esperienza comprovata da referenze, graditi titoli come OSA/OSS,buone capacità nei lavori domestici e nella preparazione dei pasti. Patente b

Orario di lavoro: full time o full time con convivenza

Luogo di lavoro: Lucca



OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 73/18 – 17/07/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTA/O VENDITA

Requisiti: Diploma, gradita esperienza come addetta/o vendita e/o in ruoli a contatto con il pubblico. buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità a lavorare in occasione delle aperture serali.



Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: 3 mesi con proroghe



Rif. Ig 69/18 – 29//06/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 15 ADDETTI/E VENDITA REPARTO FOOD LOGISTICA

Requisiti: Diploma,esperienza gradita pregressa come addetto/a vendita in repardo Food e/o esperienza nel settore logistica.

Gradito possesso attestato HACCP e/o Patente carrello elevatore

Patente b – auto munito

Luogo di lavoro: Pisa (PI)

Orario di lavoro: Full time su turni

Tipo di contratto: somministrazione

Durata del contratto: estivo

Rif. Ig 64/18 – 06/06/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 1 IMPIEGATO/A APPERTENENTE ALLE CATEGORIE PROTETTE (Art. 8 L. 88/99)

Requisiti:

Diploma (ragioneria o tecnico della gestione aziendale o liceo scientifico o classico). Esperienza richiesta per candidati non neodiplomati. Conoscenza dei principali strumenti informatici. Appartenenza alla lista del collocamento mirato (Art.8 L. 88/99)

Orario di lavoro: part time 21 ore settimanali

Luogo di lavoro: Carraia, Capannori

Durata del contratto: 1 anno

Tipologia di contratto: somministrazione

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agorà

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@comune.lucca.it