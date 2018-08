Formazione e Lavoro



Accompagnamento alla nascita: nuove opportunità a Lucca per i neogenitori

venerdì, 31 agosto 2018, 10:20

Prepararsi ad accogliere un bambino e a sostenerlo nei primi passi della sua esistenza è molto importante per iniziare col giusto passo la vita da neo-genitori. Per rispondere a questa esigenza il Consultorio Piana di Lucca si è attivato per rafforzare ulteriormente l'offerta di percorsi di accompagnamento alla nascita nella Zona Distretto Piana di Lucca diretta dal dottor Luigi Rossi, aderendo al Progetto "Lucca In - Interrelazioni in natura contro le povertà educative". In autunno partiranno due nuovi corsi gratuiti per futuri e neo genitori.



"Ci siamo attivati -spiega Patrizia Fistesmaire, dirigente psicologa, Responsabile dei Consultori della Piana di Lucca- sostenendo un progetto volto a mettere in relazione persone, mondi e comunità differenti per arricchire gli uni e gli altri nello scambio reciproco.Nella società contemporanea, la nascita rappresenta un evento importante e di cambiamento sia per l'individuo sia per la coppia.



E' con l'arrivo di un figlio che si riformulano nuovi assetti e adattamenti intervenendo sull'equilibrio preesistente, quando la coppia si trasforma in famiglia. Sorge la necessità di crescere e di sviluppare differenti dispositivi. Al contempo, diventare madre e padre significa trasformare la propria identità in modo sostanziale. Il cambiamento è profondo: dal modo di pensare e di immaginarsi, dal mondo delle relazioni e degli affetti".



"L'accompagnamento alla nascita si configura come un'occasione unica per iniziare a riflettere sul proprio modo di accogliere un figlio, ed è qui -commenta Fistesmaire- che 'dall'attesa al puerperio' si inseriscono queste attività che rappresentano un'offerta integrata ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita e alle altre attività del Consultorio".



"Queste opportunità per i neogenitori -aggiunge l'assessora alle politiche di genere del Comune di Lucca Ilaria Vietina- sono molto importanti all'interno del progetto Lucca In perché vogliono condividere con le famiglie i giusti strumenti per iniziare al meglio la vita da neogenitori".



Due sono i corsi gratuiti, su prenotazione, che partiranno a settembre e a novembre grazie alla collaborazione fra Comune di Lucca, Associazione Eccomi, Coop. CTC Di.Re, Associazione Paideia all'interno del progetto Lucca In. Il primo si intitola "Te lo dico di pancia...come ci sto, come mi sento e come cambio" e avrà luogo il primo e terzo mercoledì del mese dalle 13 alle 15, a partire dal 19 settembre nella stanza del Consultorio dedicata ai Corsi di Accompagnamento alla Nascita: è un percorso di condivisione di gruppo per donne in attesa dal quarto mese di gravidanza fino al primo anno di vita del bambino. Sarà condotto da una psicologa e psicoterapeuta ed è organizzato dalla Cooperativa C.T.C. Di.Re. Per iscrizioni telodicodipancia@gmail.com; 3332475640.



il secondo si svolgerà a partire da novembre il secondo e quarto mercoledì del mese dalle 17.30 alle 19.30 e si intitola "Dalla pancia alla pelle, attraverso il cuore". È un incontro di gruppo, organizzato dalle Associazioni Paideia ed Eccomi, aperto alle coppie in attesa a partire dal terzo mese di gravidanza, condotto da psicologhe, psicoterapeuta e ostetrica. Per iscrizioni dallapanciaallapelle@libero.it; 3498431366.



I nuovi corsi di accompagnamento che partiranno in autunno sono due fra i tanti progetti e interventi attivati dal Consultorio Piana di Lucca all'interno del "Percorso Nascita", cioè del cammino che le neo madri e i neo padri percorrono dalla scoperta della gravidanza fino ai primi anni di vita del bambino. Sul campo ci sono molti servizi e operatori in un percorso che si snoda dal Territorio, all'Ospedale al Territorio e offre la continuità clinica e assistenziale in modo integrato.



Con il progetto "Lucca In: inter-relazioni in natura contro la povertà educativa" comuni e associazioni della piana cercano dare nuove possibilità educative alle famiglie tramite due anni di attività in consultori, asili nido, ludoteche e scuole. Il progetto, coordinato dal Comune di Lucca, ha ottenuto un finanziamento di 416.000 euro dopo aver vinto il bando per la prima infanzia dell'impresa sociale "Con i bambini", impresa che gestisce i bandi finanziati dal Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, nato da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori.