L'arte spiegata ai bambini. Proseguono i laboratori didattici di Cartasia-Lucca Biennale

martedì, 21 agosto 2018, 08:44

Sono 139 i posti per i giovani dai 18 ai 28 anni a disposizione nei progetti di servizio civile coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) a Lucca e nel territorio costiero. L'ente presieduto da Pier Giorgio Licheri si conferma quello in Toscana con la maggiore capacità di aggregare...

giovedì, 16 agosto 2018, 14:21

La rete ha cambiato le nostre vite in moltissimi aspetti, lo sappiamo bene. E uno di questi è anche il mondo del lavoro. Oggi saper utilizzare internet e le sue potenzialità è diventato sempre più importante per costruirsi una carriera, sia online che offline.

martedì, 7 agosto 2018, 10:20

Via all’iniziativa per le classi quarte e quinte delle superiori: formazione e tutor per realizzare un progetto dedicato alla didattica o agli studenti

mercoledì, 1 agosto 2018, 10:57

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro, sia provenienti da privati che da agenzie per il lavoro, pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca e aggiornate al 1 agosto

giovedì, 26 luglio 2018, 11:24

Nel dettaglio, su 15 persone che hanno seguito il corso formativo ben 8, pari al 53 per cento, stanno già lavorando. Tre presso altrettante famiglie; due presso la rete di cooperative aderenti a So. & Co.; una presso una Rsa privata; una presso un centro di assistenza alla persona e...

mercoledì, 25 luglio 2018, 10:30

Ecco l'elenco completo di tutte le offerte di lavoro pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, provenienti sia dai privati che dalle agenzie del lavoro, aggiornato al 25 luglio