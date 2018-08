Sistema Ambiente, selezione pubblica per un posto da dirigente tecnico

Altri articoli in Formazione e Lavoro

mercoledì, 29 agosto 2018, 11:12

Ecco l'elenco completo delle offerte di lavoro pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, sia da parte di privati che di agenzie del lavoro, aggiornato al 29 agosto

mercoledì, 22 agosto 2018, 10:45

Due giorni per affrontare i principi di biomeccanica applicati alla ginnastica adattata e compensativa: questo è il tema del corso - in programma l’8 e 9 settembre - organizzato dal Centro Studi Attività Motorie di Lucca e promosso come formazione dell’Unione nazionale chinesiologi

martedì, 21 agosto 2018, 13:10

Proseguono senza sosta gli appuntamenti con l'arte per i più piccoli organizzati da Cartasia-Lucca Biennale. Questa settimana, oltre agli ormai usuali laboratori del martedì, giovedì e sabato, i bimbi avranno l'opportunità di frequentarne uno anche domenica 26

martedì, 21 agosto 2018, 08:44

Sono 139 i posti per i giovani dai 18 ai 28 anni a disposizione nei progetti di servizio civile coordinati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) a Lucca e nel territorio costiero. L'ente presieduto da Pier Giorgio Licheri si conferma quello in Toscana con la maggiore capacità di aggregare...

giovedì, 16 agosto 2018, 14:21

La rete ha cambiato le nostre vite in moltissimi aspetti, lo sappiamo bene. E uno di questi è anche il mondo del lavoro. Oggi saper utilizzare internet e le sue potenzialità è diventato sempre più importante per costruirsi una carriera, sia online che offline.

martedì, 7 agosto 2018, 10:20

Via all’iniziativa per le classi quarte e quinte delle superiori: formazione e tutor per realizzare un progetto dedicato alla didattica o agli studenti