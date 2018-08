Formazione e Lavoro



Sportello Informagiovani, tutte le offerte

mercoledì, 29 agosto 2018, 11:12

Ecco l'elenco completo delle offerte di lavoro pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, sia da parte di privati che di agenzie del lavoro, aggiornato al 29 agosto.



OFFERTE DAI PRIVATI

Rif. Ig 74/18 Data di pubblicazione 25/07/2018

FAMIGLIA PRIVATA

Ricerca

1 BABY SITTER

Requisiti:

Baby sitter per bambino di 3 anni, automunita, con un buon livello di inglese.

Luogo di lavoro: Lucca Centro

Orario di lavoro: tre ore giornaliere, dalle 16:00 alle 19:00 con inizio a settembre 2018.



Rif. Ig 72/18 Data di pubblicazione 07/07/2018

STUDIO COMMERCIALISTA

Ricerca

N.1 TIROCINANTE PER TIROCINIO PROFESSIONALE

Requisiti: Laurea in Economia e Commercio

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: da valutare

Tipologia di rapporto: Tirocinio previsto per legge e successivo esame di abilitazione alla professione

Rif. Ig 71/18 Data di pubblicazione 30/06/2018

CONTACT CENTER

Ricerca

N.10 OPERATORI/TRICI CALL CENTER

Requisiti: Licenza Media, conoscenze informatiche di base

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: part time / full time

Tipologia di rapporto: collaboratore

Tipologia di contratto: telelavoro, collaborazione occasionale



Rif. Ig 68/18 Data di pubblicazione 22/06/2018

C.LU.B S.C.P.A.

Ricerca

N.1 IMPIEGATO/A

Requisiti:

Diploma, esperienza, conoscenze informatiche (pacchetto office), patente, automunito/a.

Mansione: organizzazione e coordinamento delle attività di trasporto e di tutte le operazioni ad esso collegate)

Luogo di lavoro: Lucca

Tipologia di contratto: a tempo determinato (1 anno)

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

Rif. Ig 73/18 – 17/07/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTA/O VENDITA

Requisiti: Diploma, gradita esperienza come addetta/o vendita e/o in ruoli a contatto con il pubblico. buona conoscenza della lingua inglese. Si richiede flessibilità oraria e disponibilità a lavorare in occasione delle aperture serali.



Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: 3 mesi con proroghe



Rif. Ig 69/18 – 29//06/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N. 15 ADDETTI/E VENDITA REPARTO FOOD LOGISTICA

Requisiti: Diploma,esperienza gradita pregressa come addetto/a vendita in repardo Food e/o esperienza nel settore logistica.

Gradito possesso attestato HACCP e/o Patente carrello elevatore

Patente b – auto munito

Luogo di lavoro: Pisa (PI)

Orario di lavoro: Full time su turni

Tipo di contratto: somministrazione

Durata del contratto: estivo



Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agorà

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@comune.lucca.it