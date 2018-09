Ancora aperte le iscrizioni al corso di biomeccanica a Lucca

Altri articoli in Formazione e Lavoro

lunedì, 3 settembre 2018, 09:22

Sono 12 i posti complessivi che il Patronato Inac di Lucca mette a disposizione dei giovani che vogliono fare l’esperienza del servizio civile, per venire incontro alle esigenze di tutte le aree. Saranno, infatti, coperte tutte le zone della provincia con sei posti a Lucca, due a Viareggio, due a...

lunedì, 3 settembre 2018, 08:49

Inizieranno martedì 4 settembre gli incontri informativi gratuiti e aperti a tutti organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) per condividere coi giovani dai 18 ai 28 anni tutte le informazioni sul bando aperto di servizio civile universale che scade il 28 settembre

venerdì, 31 agosto 2018, 10:20

Il Consultorio Piana di Lucca si è attivato per rafforzare ulteriormente l'offerta di percorsi di accompagnamento alla nascita nella Zona Distretto Piana di Lucca diretta dal dottor Luigi Rossi, aderendo al Progetto "Lucca In - Interrelazioni in natura contro le povertà educative"

giovedì, 30 agosto 2018, 12:06

E' indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per il conferimento dell'incarico di dirigente tecnico della società Sistema Ambiente, con contratto di lavoro di natura dirigenziale a tempo determinato CCNL per dirigenti delle imprese servizi pubblici locali

mercoledì, 29 agosto 2018, 11:12

Ecco l'elenco completo delle offerte di lavoro pubblicate allo sportello Informagiovani di Lucca, sia da parte di privati che di agenzie del lavoro, aggiornato al 29 agosto

mercoledì, 22 agosto 2018, 10:45

Due giorni per affrontare i principi di biomeccanica applicati alla ginnastica adattata e compensativa: questo è il tema del corso - in programma l’8 e 9 settembre - organizzato dal Centro Studi Attività Motorie di Lucca e promosso come formazione dell’Unione nazionale chinesiologi