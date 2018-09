Formazione e Lavoro



Servizio civile, al via gli incontri informativi del Cnv

lunedì, 3 settembre 2018, 08:49

Inizieranno martedì 4 settembre gli incontri informativi gratuiti e aperti a tutti organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato (Cnv) per condividere coi giovani dai 18 ai 28 anni tutte le informazioni sul bando aperto di servizio civile universale che scade il 28 settembre. I 9 progetti del Bando 2018 promossi dal Cnv vedono l'adesione e la collaborazione di 31 organismi con la disponibilità di 139 posti totali e, unica realtà toscana, la possibilità di impiegare 4 volontari titolari di protezione internazionale o umanitaria.



Il primo appuntamento è per martedì 4 alle 17.30 nella sede del Cnv in via Catalani 158 a S. Anna (Lucca); il secondo si svolgerà il giorno dopo (mercoledì 5 settembre) a Villa Bertelli nel comune di Forte dei Marmi, dalle 11.30 solo su appuntamento (per info e prenotazioni cnv@centrovolontariato.it - 0583 419500). L'11 settembre alle 17.30 all'Informagiovani del comune di Lucca (al Centro Agorà) verranno presentati tutti i progetti del territorio, compresi quelli del Cnv. Gli incontri informativi continuano il 12 settembre alle 10 sempre nella sede del Cnv e il 18 settembre in Mediavalle al Centro per l'Impiego di Fornaci di Barga alle 17.



Si terranno inoltre sempre alla sede del Cnv altri incontri il 19 settembre alle 10, il 25 alle 17.30 e il 26 alle 10. Con questi progetti viene offerta ai giovani la possibilità di vivere un'esperienza di 12 mesi a fianco di operatori specializzati (professionali o volontari) nell'ambito dei servizi sociali e non solo, rivolti sia alla persona che al territorio e gestiti da enti locali e associazioni di volontariato. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del Centro Nazionale per il Volontariato.