Formazione e Lavoro



Leadership e gestione del personale, un corso ad hoc a Lucca

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:12

Un percorso formativo per diventare leader e costruire le capacità di valorizzare il capitale umano, all'interno dell'azienda. È questo l'obiettivo del corso "Capi intermedi: gestione collaboratori, soft skills e principi di leadership", che Formetica organizza a Lucca, in piazza Bernardini 41, a partire da mercoledì 17 ottobre. Si tratta di un percorso, diviso in 4 moduli, che andrà avanti fino al 28 novembre, per una durata complessiva di 46 ore. Sei le lezioni previste (dalle 9 alle 18), previste nei seguenti mercoledì: 17 e 24 ottobre; 7, 14, 21 e 28 novembre. Il corso, come detto, è diviso in moduli, ai quali è possibile iscriversi separatamente. Il primo modulo riguarderà la gestione dei collaboratori nei gruppi di lavoro (16 ore / 2 incontri); il secondo gli strumenti di collaborazione (6 ore / 1 incontro); il terzo la gestione del team (16 ore / 2 incontri), con l'obiettivo di affinare le abilità di costituzione di Team efficaci ed analizzare le modalità mediante le quali gestire e motivare il gruppo di lavoro; ed il quarto riguarderà il feedback ai collaboratori: la critica costruttiva come strumento di miglioramento delle performace (8 ore / 1 incontro). Obiettivo di questo ultimo modulo sarà quello di acquisire le capacità più importanti di comunicazione interpersonale, per dare e ricevere feedback in modo efficace, dirette a fornire ai propri collaboratori informazioni utili per migliorare costantemente motivazioni e performance.

Chiunque voglia partecipare può contattare direttamente l'agenzia Formetica al numero 0583440604 o scrivere all'indirizzo info@formetica.it