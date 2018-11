Formazione e Lavoro



Torna "Cucina Alta Scuola": a Lucca formazione gratuita con EBTT

mercoledì, 7 novembre 2018, 09:37

Due chef d'eccezione per due giornate di alta qualità.

Dopo il successo dell'edizione 2017, torna l'iniziativa "Cucina Alta Scuola" organizzata dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano, che vede tra i suoi componenti Confcommercio Imprese per l'Italia, Cgil, Cisl e Uil. Sarà Lucca la sede di questi due percorsi di formazione dedicati alla ristorazione, totalmente gratuiti per gli iscritti all'ente.

Fortemente voluti dalla Fipe Confcommercio di Lucca, in collaborazione con l'associazione Cuochi Lucchesi, ecco che il ristorante Satura dello chef Cristiano Tomei, in zona Pubblici Macelli a Lucca, si trasformerà in un'aula pronta ad ospitare il cooking show formativo di due chef.

Primo appuntamento mercoledì 21 novembre (dalle ore 9 alle 18) con "Dolce al piatto" che vedrà salire in cattedra Valerio Angelino Catella, dalla provincia di Biella, rettore del dipartimento della Federazione Italiana Cuochi preso l'Ateneo della cucina italiana e formatore di primissimo livello con il suo progetto "Il ristorante che non c'è". Formatosi all'alberghiero di Treviso, Angelino proviene da una famiglia di pasticceri ed albergatori come pasticcerie artistico e cioccolatiere ha conquistato due medaglie di bronzo ai campionati mondiali ed alle Olimpiadi culinarie e tre argento agli Internazionali.

La seconda "tappa" del percorso formativo sarà martedì 27 novembre e sarà dedicata alla pasta fresca con lo chef Matteo Scibilia. Pugliese di nascita, ma milanese di adozione, ha aperto il suo primo ristorante su consiglio di Gualtiero Marchesi. Presidente del Consorzio cuochi e ristoratori della Lombardia e con il riconoscimento di Maestro da parte dell'Associazione italiana cuochi, ha ricevuto anche la medaglia d'argento della Presidenza della Repubblica come benemerito della cultura e dell'arte.

L'iscrizione ai corsi è gratuita per i dipendenti delle aziende iscritte all'Ente Bilaterale del Turismo Toscano. Per maggiori informazioni è possibile contattare il Centro Servizi Ebtt di Lucca (Luca Dini 0583-473133 lucca@ebtt.it). Una pre-iscrizione può avvenire anche on-line sul sito www.ebtt.it.