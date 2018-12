Servizio civile: è on line il bando per 613 volontari

Altri articoli in Formazione e Lavoro

sabato, 22 dicembre 2018, 09:15

E' stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”, per l’anno 2018. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le 12 del 4 gennaio 2019

venerdì, 21 dicembre 2018, 10:50

Si sono conclusi i primi interventi di formazione alla sicurezza sul lavoro erogati in tutto il territorio provinciale dalla Scuola Edile – CPT Lucca in stretta sinergia con la sezione polizia stradale del capoluogo

lunedì, 10 dicembre 2018, 13:13

Tra i 20 ed i 29 anni, provengono da sette diverse province della Toscana (Firenze, Arezzo, Livorno, Pisa, Lucca, Prato e Siena), tutti diplomati con ottimi voti negli istituti tecnici della Regione e con conoscenza della lingua inglese

venerdì, 30 novembre 2018, 10:18

In Toscana crescono le offerte di lavoro. Quasi 5 mila offerte online nel solo mese di ottobre, con assistenti alle vendite e addetti alla logistica e alla gestione delle merci saldamente ai primi due posti della classifica secondo l’Osservatorio Professioni stilato da InfoJobs

mercoledì, 7 novembre 2018, 09:37

Dopo il successo dell'edizione 2017, torna l'iniziativa "Cucina Alta Scuola" organizzata dall'Ente Bilaterale del Turismo Toscano, che vede tra i suoi componenti Confcommercio Imprese per l'Italia, Cgil, Cisl e Uil. Sarà Lucca la sede di questi due percorsi di formazione dedicati alla ristorazione, totalmente gratuiti per gli iscritti all'ente

lunedì, 15 ottobre 2018, 12:12

Un percorso formativo per diventare leader e costruire le capacità di valorizzare il capitale umano, all'interno dell'azienda. È questo l'obiettivo del corso "Capi intermedi: gestione collaboratori, soft skills e principi di leadership", che Formetica organizza a Lucca, in piazza Bernardini 41, a partire da mercoledì 17 ottobre