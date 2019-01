Al via "Accademia", corso gratuito per acconciatore

Altri articoli in Formazione e Lavoro

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:31

L'agenzia formativa Formetica mette a disposizione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, che sono fuoriusciti dal sistema scolastico e sono interessati a prendere una qualifica professionale riconosciuta, la possibilità di partecipare gratuitamente al corso per addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche...

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:24

Al via le campagne di reclutamento 2019 delle imprese associate Univendita: opportunità nei settori della cosmesi, degli alimentari, dei beni durevoli e di consumo per la casa, degli elettrodomestici e dei viaggi

martedì, 15 gennaio 2019, 12:35

Nella Tobino di Palazzo Ducale erano 129 i giovani a riuniti con il responsabile del servizio civile del Centro Nazionale per il Volontariato Massimiliano Andreoni e con lo staff del Cnv che progetta e coordina 9 progetti su 73 sedi di associazioni, scuole e comuni della provincia di Lucca

lunedì, 31 dicembre 2019, 10:42

Nel 2019 sono 110 i posti disponibili per la 1^ classe dei corsi normali dell’Università del Mare che offre un’opportunità formativa esclusiva e avvincente per ragazzi e ragazze che vogliono investire da subito sul proprio futuro, per diventare veri professionisti del mare

venerdì, 28 dicembre 2018, 10:55

Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri ha pubblicato il bando straordinario per la selezione di 613 volontari da impiegare nell'attuazione di 15 progetti presentati dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione

sabato, 22 dicembre 2018, 09:15

E' stato pubblicato il concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 10 tenenti in servizio permanente effettivo del “ruolo tecnico-logistico-amministrativo”, per l’anno 2018. La presentazione delle domande dovrà avvenire entro le 12 del 4 gennaio 2019