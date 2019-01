Formazione e Lavoro



Giovani e lavoro, un incontro fra domanda e offerta dedicato ai giovani in cerca di impiego

sabato, 26 gennaio 2019, 12:06

Lunedì 28 gennaio (ore 17, Fondazione Lazzareschi) a Porcari si terrà una giornata dedicata all’incontro fra domanda e offerta di lavoro. L’amministrazione guidata dal sindaco Leonardo Fornaciari ha deciso di creare un’occasione concreta di incontro, solo la prima di una serie, tra le realtà produttive del territorio e gli stessi giovani. L’azione da cui si intende partire consiste in un incontro relativamente breve, ma certo produttivo, rivolto sia alle imprese, sia ai giovani residenti sul territorio.

Esso riguarderà le professionalità specifiche territoriali maggiormente richieste, l’eventuale formazione preassuntiva offerta e la disponibilità ad ospitare stagisti.

Saranno presenti oltre al sindaco l’assessora al lavoro Fabrizia Rimanti e il Consigliere Delegato a “Giovani e Futuro” David Del Prete. Al tavolo dei moderatori l’Avv. Marco Cattani, del Foro di Lucca, autore di vari interventi sul Il Sole24Ore in materia di diritto del lavoro, Moreno Giannini, già fondatore dello Studio Associato Giannini, specializzato in diritto del lavoro applicato e Giuseppe Fanucchi, responsabile del Centro per l’Impiego di Lucca.

I relatori non proporranno sterili relazioni, ma chiariranno eventuali dubbi circa le tipologie di contratti agevolativi per l’assunzione di giovani, presenteranno suggerimenti a quest’ultimi e alle stesse imprese, con particolare riguardo agli elementi formativi maggiormente ricercati. L’incontro sarà diviso in due: un primo momento in cui saranno forniti suggerimenti alle imprese sulle nuove tipologie contrattuali ed un secondo con un faccia a faccia tra imprese e giovani. L’obiettivo è far coincidere le capacità e le ambizioni dei giovani con l’offerta, secondo un principio di prossimità.