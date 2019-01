Formazione e Lavoro



Lavoro, le opportunità gratuite di Formetica per i ragazzi di Lucca

mercoledì, 16 gennaio 2019, 11:31

Un'opportunità per i ragazzi che hanno abbandonato gli studi e vogliono inserirsi nel mondo del lavoro. L'agenzia formativa Formetica mette a disposizione dei giovani di età compresa tra i 16 ed i 18 anni, che sono fuoriusciti dal sistema scolastico e sono interessati a prendere una qualifica professionale riconosciuta, la possibilità di partecipare gratuitamente al corso per addetto alla lavorazione, costruzione e riparazione di parti meccaniche (Mec-Paper), realizzato in collaborazione con l'agenzia "Per-Corso" ed il polo E.Fermi-G.Giorgi di Lucca. Il corso sarà strutturato in 2100 ore, delle quali 650 in aula, 650 in laboratorio e 800 di stage in azienda e si svolgerà all'interno dell'istituto Fermi-Giorgi di Lucca. Le iscrizioni, totalmente gratuite, saranno aperte fino alla mezzanotte del 27 gennaio 2019.

Per informazioni più dettagliate su corso ed iscrizioni è possibile consultare il sito www.formetica.it oppure telefonare al numero 0583.444283.