Tutte le offerte di lavoro allo Sportello Informagiovani

mercoledì, 30 gennaio 2019, 12:50

Ecco tutte le offerte disponibili allo Sportello Informagiovani del comune di Lucca, provenienti sia da privati che da agenzie di lavoro, aggiornate al 30 gennaio.

OFFERTE DAI PRIVATI



RIF IG 08/19 Data di Pubblicazione 22/01/2019

PALESTRA

Ricerca

N. 1 NUTRIZIONISTA

Requisiti: Laurea, gradita esperienza nel settore sportivo.

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: Collaborazione

RIF IG 07/19 Data di Pubblicazione 22/01/2019

PALESTRA

Ricerca

N. 1 RESPONSABILE COMMERCIALE e 1 CONSULENTE VENDITA.

Requisiti: Esperienza,conoscenza marketing. Conoscenze informatiche e ottimo utilizzo per uso commerciale dei social network. Patente e Automunito.

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: lavoro accessorio

RIF IG 06/19 Data di Pubblicazione 22/01/2019

PALESTRA

Ricerca ISTRUTTORI ( fitness, pilates, personal trainer, insegnanti danza moderna e contemporanea, avviamento alla danza, hip hop)

Requisiti: Esperienza, gradita laurea in Scienze Motorie, patente, automunito.

Luogo: Lucca

Tipologia di Contratto: lavoro accessorio

RIF IG 05/19 Data di Pubblicazione 18/01/2019

COMUNICAZIONE ONLINE ICT

Ricerca

1 WEB DESIGNER – WEB DEVELOPER

Requisiti: Esperienza nel settore, Diploma o Laurea, conoscenza della lingua inglese - Conoscenze informatiche: Html, CSS, JS PHP MySQL - Esperienza con WordPress e Prestashop - Patente e Automunito

Luogo: Lucca

Orario: 9-13 14-18

Tipologia di Contratto: Subordinato, Collaborazione, Autonomo - tempo Indeterminato

RIF IG 04/19 Data di Pubblicazione 18/01/2019

Azienda Gomma e Plastica Ind.

Ricerca

1 STAGISTA JUNIOR CONTROLLER

Requisiti: Laurea in Economia e Commercio/ Laurea in Ingegneria Gestionale, buona conoscenza della lingua inglese e Ottimo excell

Altri Requisiti: Capacità di analisi Reporting e precisione Richiesta Patente e Automunito/a

Luogo di lavoro: Capannori

Orario di lavoro: 8-12 14-17

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare (3 mesi)



RIF IG 03/19 - 07/01/19

AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Ricerca

2 CAMERIERE/I

Requisiti: Diploma, esperienza di almeno 1 anno in analoga mansione, conoscenza della lingua inglese

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: 18-24

Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato (da 6 mesi a 2 anni)

RIF IG 02/19 - 07/01/19

AZIENDA DI SOMMINISTRAZIONE BEVANDE

Ricerca

1 CUOCO / AIUTO CUOCO

Requisiti: Esperienza di almeno 1 anno in analoga mansione

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: 12-15 18-23

Tipologia di contratto: contratto a tempo determinato (da 6 mesi a 2 anni)

RIF IG 90/18 - 04/12/2018

AZIENDA TURISMO E ANIMAZIONE

Ricerca

100 ANIMATORI TURISTICI

Requisiti: Diploma, con o senza esperienza, gradita conoscenza della lingua inglese ma non indispensabile. Previsto un corso di formazione gratuito.

Luogo di lavoro: Villaggi turistici Italia

Orario di lavoro: part-time orizzontale

Tipologia di contratto: a tempo determinato

RIF IG 88/18 - 22/11/2018

AZIENDA DISTRIBUZIONE PERIODICI

Ricerca

3 PROMOTER

Requisiti: Conoscenze informatiche: excel e posta elettronica. Patente b automunita/o

Luogo di lavoro: zona di preferenza degli interessati

Orario di lavoro: 7.30 – 8.30 am

Tipologia di contratto: lavoro accessorio

OFFERTE DALLE AGENZIE PER IL LAVORO

RIF IG 11/19 - 30/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 AIUTO CUOCO/A

Requisiti: Esperienza in analoga mansione

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Part time

Tipologia di contratto: Tempo determinato con possibilità di proroga

RIF IG 10/19 - 29/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 STAGISTA RECEPTIONIST

Requisiti: Diploma, gradito indirizzo chimico, buona conoscenza della lingua inglese, buon uso pc word ed excel Patente b.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare Giovanisì: 3 mesi + 3 mesi

RIF IG 09/19 - 28/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

N 1 STAGISTA RECEPTIONIST

Requisiti: Diploma o Laurea, conoscenze informatiche word ed excel, conoscenza della lingua inglese, patente b. Appartenente alle categorie protette.

Luogo di lavoro: Lucca

Orario di lavoro: Full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare Giovanisì: 3 mesi + 3 mesi

RIF IG 01/19 - 04/01/2019

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 ADDETTA/O CONSEGNE E MAGAZZINO

Requisiti: Diploma, conoscenze informatiche di base, patente b..

Luogo di lavoro: Porcari + spostamenti

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: 3 mesi

RIF IG 91/18 - 06/12/2018

AGENZIA PER IL LAVORO

Ricerca

1 STAGISTA SELEZIONE E AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Requisiti: Laurea in discipline umanistiche (psicologia, lettere e filosofia, scienze politiche, giurisprudenza) conseguita nell’arco degli ultimi 12 mesi, adesione a garanzia giovani, serietà, dinamismo e forte motivazione a lavorare nel comporta HR.

Luogo di lavoro: Porcari

Orario di lavoro: full time

Tipologia di contratto: Stage extracurriculare Giovanisì: 3 mesi + 3 mesi

Per informazioni rivolgersi a:

Informagiovani del Comune di Lucca

Via delle Trombe, 6 Lucca – c/o Centro Culturale Agorà

Tel. 0583/442319, mail informagiovani@comune.lucca.it